潘雄威 - 牙髓治疗系列： 家长要知道的事 | 乳齿童时

相信大家对「杜牙根」（牙髓治疗/根管治疗）这名词不会陌生，但其实牙髓治疗有很多不同形式，像是活髓治疗、牙脚尖成形术等，一般人未必认识。在接下来的系列中，我会逐一介绍不同的牙髓治疗方案，让家长在听到这些复杂的名词时也不会一头雾水。



要理解对牙髓的治疗，就先要从牙齿结构说起。每只牙齿内部都有一团柔软的结缔组织，称为牙髓，可视为牙齿的「生命中枢」。牙髓内有神经和血管，为牙齿提供感觉与营养，也有免疫细胞帮助抵抗感染，以及纤维母细胞与牙质母细胞，在有需要时修复牙髓及内壁结构。所谓的根管系统，就是牙脚内部的细小管道，透过在牙脚尖的小孔连接身体其他部分。



牙髓除了负责牙齿的感觉和提供养分，还会刺激发育中的牙脚生长。此外，牙髓具有防御及修复能力，会透过释放更多牙质来抵抗细菌的侵袭和巩固牙齿的结构。



当牙髓因蛀牙、撞击或其他原因坏死时，牙齿会变得比以前脆弱。对于正在发育的牙齿，牙脚可能无法继续正常生长，造成牙脚尖发育不全，牙脚壁薄弱，容易折裂。细菌及坏组织可能从牙脚尖排出，引发炎症、疼痛、肿胀或脓疮。有些感染在早期没有明显的疼痛，因此破坏可能在不知不觉中持续恶化。



如果牙髓还未坏死，就应该采取保留牙髓生命力的治疗；若牙髓已严重受损或坏死，又不想将牙齿脱去，就要考虑做一些特别人工钙化处理，改造牙脚尖的结构，为日后的非活性牙髓治疗铺路。在下一篇文章，我会介绍尝试保留牙髓的治疗方法。



潘雄威