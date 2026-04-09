KellyChu - 鲗鱼涌藏世界级史迹 柏架山吊车载客创先河 | Executive日记

讲起香港缆车，大家第一时间谂起山顶缆车，但原来鲗鱼涌早就有「飞天」通勤嘅历史！Kelly近日翻查旧档案，发现太古洋行喺1892年已经起咗条柏架山吊车，来往鲗鱼涌同大风坳，比山顶缆车仲要早－－堪称全球载客吊索缆车嘅先驱！



吊车山上总站设于太古休养所，该建筑当时作为供太古炼糖厂外籍员工及其家属避暑避疫。不难想像当年太古职员在祐民街登上缆车，与妻儿坐在长板櫈上，一路「飞」上大风坳嘅温馨画面。



而这段2.3公里嘅旅程，每日由早上六时运作至午夜，繁忙时段接送职员，非繁忙时段开放予游人「搭顺风车」，绝对是为大家上下山带来方便嘅交通工具。其后随着山路改良及巴士路线增加，吊车使用率于1920年代渐渐下滑，最终在1932年停用拆卸，结束约40年嘅「空中生涯」。



虽然柏架山吊车已经消失近百年，但Kelly行过鲗鱼涌时，都会感叹历史有时就系咁，睇似平凡嘅街角，可能藏住世界级嘅先驱故事。



KellyChu