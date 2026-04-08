KellyChu - 养和「健步乐行」筹50万元 助认知障碍免费筛检恒常化 | Executive日记

「养和山村义工队」早前举办第18届「健步乐行献爱心」步行筹款活动，成功为高锟慈善基金筹得港币50万元。筹得善款有助基金会建构可持续社区服务模式，期望未来将免费认知障碍筛检先导计划恒常化，并扩展至全港18区，及早诊断社区嘅隐形患者以接受治疗。



养和医疗集团行政总裁、养和医院院长李维达医生指出：「高锟慈善基金自成立以来专注深入社区，推动认知障碍症筛检，不止减轻患者和照顾者将面对嘅重担，透过及早检测，亦可纾缓未来社会医疗负担。今年义工队选定高锟慈善基金为受惠机构，将可让养和除了在前线提供医护服务外，更希望透过支援基金会全面服务，唤起大众对认知障碍症嘅重视。」



高锟慈善基金主席及执行委员会委员卢永仁称，根据最新估算，香港喺2039年将会有超过33万名认知障碍症患者，情况严峻。认知障碍症暂时只能以药物及非药物治疗减慢病情发展，最佳应对方法系及早预防并从生活入手，通过运动、社交、认识新事物，并配合健康饮食，有助降低患病风险。



KellyChu