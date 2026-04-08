李纯恩 - 摇船游西湖 | 好好过日子

这天订了船游西湖，但前一晚船家来电说接到管理当局通知，告知明天气象报告有雷雨，为安全计，可能游船都不许出湖了。



天公不作美，那也没有办法。不料第二天早上起床竟见到有一丝阳光在云层中挣扎，接着船家又传短讯通知，说下午才会下大雨，上午还是可以乘船游湖的。于是按原计划，在酒店吃完早饭就坐车去了苏堤傍的码头，船伕大姊已在等候。上了船，解了缆，大姊摆身摇橹，小舟悠悠然荡向湖中。



西湖景色有「晴湖不如雨湖」之说，此时刚下过的一阵小雨，两停后水气充沛，远处湖面上隐隐飘着薄雾，把山色遮去一半，近处的花草则份外明亮，水鸭飞过，看得见羽毛上的水珠闪光。或许是以为要下大雨，游客不多，湖面上的船也不多，清静得可以听到船橹带起的水声。船一摇一晃从外湖摇到月湖，又从月湖摇到内湖，触目所及，一会苏堤春晓，一会花港观鱼，回头又见到孤山下的西泠桥。



大姊问还要不要再去得远一点，我说不用了，像这样已经很舒服了。如此过了一个多小时，上了岸，顺路走到曲院风荷去看樱花。两天前来看过，经历几场小雨之后，花开得更加热烈了，大片大片，风吹过，飘得一地雪。正陶醉间，忽听见隆隆声响，我跟大婆说，我们运气真好，现在才打雷。大婆说哪有打雷，你看！顺着她手指的方向看去，原来是两个清洁工人，推着满满的垃圾桶在石路上隆隆然走过。



李纯恩