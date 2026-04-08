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李居明 - 新光当代戏剧节 六月西九三剧会师 | 李居明大师会客室

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李居明
2026-04-08 02:00 HKT
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　　最近收到很多人电话查询《粤剧特朗普5.0》开卖日期，又希望订靓位，甚至已问西九附近有何好食酒楼约定朋友。

　　今年二月《粤剧特朗普4.0》公演时，很多年轻人、粤剧观众向我反映买不到票，我心里一直记挂着这件事。五千多张票一票难求，大家对这部戏的关注和认可，让我不能辜负大家的期待。所以，我要努力把剧情改得更丰富、更精彩。并且由近代史粤剧系列的原班人马：龙贯天、陈鸿进、新剑郎、陈咏仪、邓美玲、吕洪广等资深老倌出演，当然有跨界明星江欣燕加盟，将这部戏的精髓发挥到极致。

　　此外，两套我特别甄选的粤剧《蝶海情僧》和《金玉观世音》一齐在西九文化中心和大家见面，相信是一次很特别的香港粤剧盛会。

　　《蝶海情僧》自首演以来口碑载道，更巡回北京、日本大阪及福井、澳门、新加坡等地演出。剧中一代高僧真如法王误吃人肉的桥段最为震撼，而其悟出「万法唯心造」的人生哲理感人至深。这次公演，不但有盖鸣晖，还加入年轻花旦梁心怡演女主角香凝，势必擦出火花，再创经典。

　　《金玉观世音》这部戏对我来说有着特殊的意义。大家要来看两位粤剧新秀蓝天佑、郑雅琪的唱造念打，特别是一段「雨伞」功架，值回票价，描述妙善经历「生老病死苦」而开悟，令人印象深刻。而妙善要求最心爱的人韦陀挖下自己双眼、斩下自己手臂的一幕，令人动容。此剧加上宫廷地震、火烧紫竹林、千手观音等舞台特技效果，令你对传统粤剧刮目相看！

　　六月，西九文化中心，「新光当代戏剧节」三套粤剧盛会，希望你和家人不要错过，不但丰富娱乐生活，也是提升心灵文化的盛宴！下周五4月17日公开发售，记得上网抢飞喇！

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

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