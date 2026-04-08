曾安业 - 乱世启示：香港价值 | 安业兴邦

此文成稿前，美国、以色列和伊朗的战事已持续超过一个月，战火蔓延整个中东，全球市场和信心不稳，如果问这场战争为香港带来甚么启迪，其中之一就是资金安全港的战略地位显著提升。



回望这一个多月，无辜生命的牺牲令人扼腕，全球能源格局亦正经历一场前所未有的大洗牌。这场战火波谲云诡，可能会演变成持久的消耗战，亦可能在政治斡旋下戛然而止，无人能够预言终局。然而可以肯定的是，在全球地缘政治风急浪急下，资本正急于寻觅避风港。从委内瑞拉的动荡、伊朗的连天炮火，到古巴的潜在风险以至格陵兰的资源博弈，种种迹象显示世界已进入高度不稳定的动荡期。当安全不再是理所当然，资本的「避险本能」便成了主导市场流向的最强驱动力。



国家「十五五」规划列明，支持香港强化国际资产及财富管理中心、国际风险管理中心功能。香港应该当机立断，趁此时机向国际社会加强宣传和推广。正如疫情大流行期间，危疾保险需求急升；当今天全球家族办公室与机构投资者被战火与不确定性震撼，香港作为避风港的价值，自然变得更加亮眼和可贵。



所谓避风港，不止是「风暴中的庇护」，而是一个能让资金暂稳身心、又可寻机起航的港湾。香港正正具备这种「可进可退」的战略深度，而且主要体现在三大维度：



其一是制度稳：成熟的法律与仲裁机制，加上管制规则透明度高，形成可预期的市场秩序。在动荡时代，这种「预期感」是极其奢侈的资产。



其二是市场深：股票、债券、期货、人民币产品等对冲工具一应俱全，可满足跨市场、跨币种、跨周期的资金配置，无形中提供了「资金缓冲区」的功能。



其三是专业服务链完整：香港拥有完善的法律、会计、信托、合规、保险与税务专业团队，能提供「资管＋风险控制＋税务架构＋家族办公室」一站式方案，这是其他地区金融中心难以匹敌的「专业厚度」。相比周边城市，香港依然是亚洲金融体系中最开放、注册资本最充沛的枢纽。



更何况，香港拥有背靠祖国、连通世界的独特优势，可同时满足「国际资本进入中国市场」及「内地高净值资金国际配置」两种需求。这种双向枢纽的定位，让香港在动荡时期拥有了其他金融中心难以复制的韧性与弹性。



机会从来只留给准备好的人。拥有稳定制度、透明法治和开放市场的金融中心，往往能成为乱世中的锚，而香港正站在这样的节点之上。只要我们看准大势、发挥优势，在乱世之中亦能化危为机，于风浪之间稳舵前行，甚至开创新航道。



曾安业