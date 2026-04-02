李纯恩 - 自家游 | 好好过日子

自从上次带澳洲亲家去了一趟张家界，他们对中国念念不忘，总说下次还要来。隔了一年多，趁着我正在江南游，便安排他们到杭州上海玩一次。女儿女婿当然参加，女婿的姊姊和姊夫正在日本旅行，也要飞过来凑热闹，于是八个人便也成了一个小团。这日我家大婆先到杭州，余者第二天各自从澳洲、东京和香港飞来，晚上到齐，聚在钱塘江畔柏悦酒店，十分热闹。



杭州柏悦酒店是常来常往之处，车到酒店门口，接待处的小伙子一句「欢迎回来」，特有宾至如归之感。然后到了楼上大堂、餐厅，见到许多熟悉的面孔，进了客房更是像回家，处处顺手。



第二天是星期日，西湖人潮太汹涌，去不得的。便带着亲家去了梅家坞茶园，先去茶山上走走，清明节前，茶田里都是赶着采明前龙井的农妇，身揹竹篓，头戴斗笠，散在绿油油的茶田中都是风景。看完风景就去茶园吃农家饭，清蒸江鳗、葱油蚕豆，各种时鲜荤素摆了一桌，吃得不亦乐乎。



傍晚驱车去老友李寂莱在西溪湿地旁开的餐厅「访溪上」。那里有花有水有茶有酒。时值夕阳西下，将茶酒拿到户外草坪，坐在水边聊天看日落，风凉水冷，甚是惬意。天黑后进屋吃饭，寂莱安排了一桌菜，兼顾华洋口味，即有西湖醋鱼，也有北京烤鸭，美酒佳肴，吃得澳洲亲家问我，你怎么到哪里都有好朋友。



李纯恩