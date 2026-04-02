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潘雄威 - 牙齿的一生 | 乳齿童时

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潘雄威
2026-04-02 02:00 HKT
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生活 专栏
內容

　　牙齿的寿命一般比宿主长，即是人死的时候牙齿还在。若寿命比宿主短，当人的生命还未完结，牙齿已经掉了。

　　上星期被邀请到深圳一个有关生活方式的医学研讨会演讲，有位讲者提到人类于1950年只有3万个活到100岁的人，到2030年会超过100万，在老人越来越多及年龄越来越高的世代，医学界正将焦点由「寿命」Lifespan转至「健命」Healthspan，即是说，健康比长寿更重要。

　　牙齿从长出来那一刻，就要开始工作，直到宿主离世，或牙齿掉下来。现在人的牙齿，要面对人类更长的寿命，比上一代人的牙齿，要工作更长年日，受更多的风霜。

　　一只牙若能健健康康工作到老，没有蛀蚀也没有损伤，是十分之难能可贵。若受损就要开始一条修修补补的不归路，从补牙、杜牙根、牙套，到脱牙、镶牙、植牙，病人要付出时间和代价，也要受痛苦、带来不便和烦恼。

　　牙齿健康还不足够，要有健康稳固的牙肉承托。人类两大牙患除了蛀牙，还有牙周病。牙肉只会萎缩，不会增长，牙周组织除了牙肉，还有牙槽骨。从轻微的牙肉发炎，到严重牙周病，牙齿本身都可以是完整无缺，但常有牙痛，慢慢牙齿会松动，影响进食。

　　虽然植牙带来了新希望，恢复功能和外观，但这门技术不是没有限制的，特别是种植时处理不当，又或是病人护理不足，年纪大了植入的假牙可能会败坏，因牙槽骨量不足而难以再植。

　　人越长命，身体越需要保持健康，趁年轻要紧记以下护齿三法：

一、要「识饮识食」，避免对牙齿不友善的食物，也要食得其法，减少进食次数及正餐之间的零食；

二、每日早晚要用含氟化物牙膏仔细刷牙，特别是牙肉边，并坚持使用牙线；

三、定期检查牙齿。

潘雄威

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