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李纯恩 - 「水知心居」 | 好好过日子

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李纯恩
14小時前
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生活 专栏
內容

　　到杭州，在西湖边的「香格里拉．水知心居」住了两晚。

　　「水知心居」（The Silk Lakehouse）是香格里拉酒店集团最新顶级品牌「香格里拉心玺」的全球首间旗舰酒店，花了五年时间建成，总共有六十八间客房，隐在山林之中，面临西湖，远眺一湖烟水，可见保俶塔、断桥、城隍阁，走下山坡，便到西泠桥、苏堤和曲院风荷，都是西湖名胜佳境，占尽地利。

　　酒店风格是低调奢华，从里到外，矜贵都在细节之处。客房以特定的孔雀蓝色为主色调，衬上金色中国花鸟图案，与窗外的竹林花草和山下的西湖互相呼应，风格依然香格里拉。客房中设施齐全舒适且全智能化，连睡床的软硬都按照喜好来电子调节，睡床还有一个可以测试睡眠的功能，客人若想知道自己一夜睡眠情况，第二天打开床头的ipad，就可以看到报告。

　　我最喜欢还是酒店闹中取静的环境，想去西湖景区，顺脚就到。可直去湖边，也可以在附近沿着山路走到保俶塔下，居高临下俯瞰，若是下雪天，就会看到白堤上「断桥残雪」美景。现在正是春暖花开之际，西湖畔桃红柳绿，樱花海棠互相辉映。如此胜景，游人必多，待从喧嚣中脱身而出，徒步回到酒店，坐在咖啡座里喝杯卡布奇诺，吃一份提拉米苏，心神安定，顿时像换了一个世界。

　　住了一晚，第二天早上有雨，下楼去吃早餐，餐单上的中餐类，有不少杭州点心，叫了豆浆油条，油条炸得特别松脆可口，送上来时还附带一小碟酱油，如此正宗的江南口味令人亲切－－油条蘸了酱油吃真是另有一功。又叫了黄鱼面和萝卜丝饼，一顿早饭吃得称心如意，放下碗筷，外面的雨也停了，便又出门做游客去了。

李纯恩

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