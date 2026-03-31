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林国诚 - 催旺事业运 | 五里山

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林国诚
14小時前
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生活 专栏
內容

　　西北方。今年二黑病符飞临西北方，幸在干宫，为土制水复生金，病符的凶力减半，只要化解适宜，能避过病符威胁，病符星顾名思义，代表疾病和长期病患有关，要注意今年特别不利男主人或年长男性。要留意头部健康，要把红色和发热的电器和摆设全部拿走，西北方宜静不宜动，不可动土。

　　大门：把一张灰色地毯放在门外，门的两旁放8吋以上高开口的铜葫芦1对。门中央挂1个铜锣。门槛上挂1串6个铜钱。

　　大厅和睡房：在西北方放1个10吋高的开口铜葫芦，后面放2个8吋直径的大铜钱。

　　睡房：在西北方挂1串6个直径4吋的铜钱。

　　办公室：将金属的圆形摆设移到办公室的西北方。

　　小心的月份：农历正月、五月、八月、十月。

　　西北方不可动土的月份：农历五月、六月、八月。

　　正北方。今年六白武曲事业星加临坎宫，为九运的大金龙方，土制水复生金，金水相生，合成一六共宗之应，本是吉方，唯今年岁破和三煞亦在北面，所以不宜有动象，否则成凶倍增。武曲主功名，事业运、官运、名声、考试运。六白亦为驿马星，今年放静态的风水物象，便能发挥其吉性，切记北方不可有动土、装修。

　　大门：用灰色地毯，门旁放1只铜马，马头向室内，门上挂一个九宫八卦铜牌。

　　大厅：正北方在40吋高的位置放大铜鼎，或高放1个铜爵，倒满清水。旁边多放1块黑曜石山海镇。

　　睡房和办公室：在北方放1只铜的飞马踏燕，马旁放一杯清水，每天可以清水洒遍马身，马头向房中间。

　　吉利的月份：农历四月、八月。

　　不利的月份：农历九月。

　　不可动土的月份：全年不宜有任何动土刺激北方三煞岁破，特别在农历正月、九月、十月，切记避之则吉。（待续）

林国诚

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