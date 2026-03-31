曾安业 - 电影与原著：从何看起？ | 安业兴邦

近来多套电影都是由小说改编而成，包括英国文学经典《咆哮山庄》，以及近期由畅销小说改编的作品，在全球都掀起不少讨论。其实，把文学作品改编成电影或电视剧，早已是全球文化产业十分普遍的现象。华人读者最熟悉的例子，大概离不开金庸的小说：《神雕侠侣》、《射雕英雄传》、《倚天屠龙记》等作品，自出版以来被改编的次数难以尽数。



每逢文学作品被搬上大银幕，往往不止影评人关注，小说读者与书评界亦会加入讨论。从人物诠释、场景设计到演员选角，几乎每一个细节都可能成为争议焦点。每一次改编，都像是一场重新诠释经典的实验。从选角到叙事方式，观众既有期待，也难免担心电影会破坏自己心目中的角色形象。



随着科技进步，电影与电视剧的制作中的特效可以让场景更壮观，武打场面更流畅，甚至能把原著中难以呈现的幻想世界具体地展现在观众眼前。然而，无论技术如何进步，不同演员对角色的理解与演绎，仍然会为故事带来截然不同的气质。正是这种差异，让同一部作品在不同年代仍然具有吸引力。



对不少读者而言，电影或剧集版本除了带来新鲜感，也往往会唤起重新翻开原著的动力。当观众在电影或剧集中看到某个熟悉的情节时，往往会想回到小说里，看看作者当初是如何描写那一段故事。某程度上，影视改编反而成为经典文学一次又一次被重新阅读的契机。



每当一部小说被改编成电影，读者之间似乎总会出现一个有趣的问题：究竟应该先看书，还是先看电影？



有人认为先读小说，可以避免被电影的画面或导演的诠释所限制，因为在文字世界里，每个人都能建构自己心中的角色与场景。有些人则认为先看电影更轻松，若故事吸引，再回头阅读原著，反而可以在熟悉的情节之中发现更多细节与人物心理。



文学与电影，本来就是两种不同的叙事形式。一本小说可以用数百页慢慢铺陈人物心理，而电影则需要在有限时间内建立情节节奏。正因如此，改编作品不必然是原著的「复制品」，而是一种跨媒介的再创作。至于「先看书还是先看电影」这个问题，也许本身就有点理想化。对不少都市人而言，在忙碌的生活节奏下，很多时候恐怕只能二选一。



曾安业