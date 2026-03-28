李纯恩 - 口味 | 好好过日子

春游扬州，必到瘦西湖。为了避开人潮，不选周末周日，周一才去，结果还是人潮汹涌。任你绿水青山桃红柳绿，被这人潮一冲，再好的风景也都无心细赏。便在人声鼎沸的喧闹中匆匆离场，心神和耳根才得清净。



好在扬州菜好吃。到了扬州，只要吃上几顿饭，便已值回飞机票价。扬州菜里也没甚么山珍海味的讲究，但一把扬州菜刀就是工夫了得。比如一块豆腐，横切八十八刀，竖切一百八十刀，做成一碗「文丝豆腐」汤羹，光是看那汤羮里柔丝细绕已觉神乎奇技，入口的鲜美更是提神醒脑。扬州的大厨便是如此有本事将寻常食材做出这么不寻常的佳肴。扬州人也特别会用胡椒，不少菜肴中都要加胡椒粉吊味。十八年前在扬州街边吃过一碗再普通不过的拌面，面中的猪油香和浓烈胡椒香，一碗面吃在嘴里，味觉冲击直接顶上天灵盖。那碗面好像才七块钱，但至今念念不忘。



在扬州吃了两天，转战无锡。无锡菜另有一功，便是无甜不欢。无锡菜少不了糖，脆鳝固然甜，连响油鳝糊也是甜的。至于无锡肉排，那更是甜菜的代表。苏州的小笼包略带甜味，无锡的小笼包简直就是甜的。小笼包是甜的，面条也有甜味。在无锡的面馆吃面，桌上有两个瓷罐，一罐是辣椒油，另一罐竟是白砂糖。虽然比起扬州菜，无锡菜味觉略显单调，但如果吃得惯，便也能在甜蜜中吃出鱼米之乡的好日子。



这便是中国口味有趣的地方，不过两小时的车程，口味之迥异，却好像到了两个国家。



李纯恩