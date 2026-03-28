Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 口味 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　春游扬州，必到瘦西湖。为了避开人潮，不选周末周日，周一才去，结果还是人潮汹涌。任你绿水青山桃红柳绿，被这人潮一冲，再好的风景也都无心细赏。便在人声鼎沸的喧闹中匆匆离场，心神和耳根才得清净。

　　好在扬州菜好吃。到了扬州，只要吃上几顿饭，便已值回飞机票价。扬州菜里也没甚么山珍海味的讲究，但一把扬州菜刀就是工夫了得。比如一块豆腐，横切八十八刀，竖切一百八十刀，做成一碗「文丝豆腐」汤羹，光是看那汤羮里柔丝细绕已觉神乎奇技，入口的鲜美更是提神醒脑。扬州的大厨便是如此有本事将寻常食材做出这么不寻常的佳肴。扬州人也特别会用胡椒，不少菜肴中都要加胡椒粉吊味。十八年前在扬州街边吃过一碗再普通不过的拌面，面中的猪油香和浓烈胡椒香，一碗面吃在嘴里，味觉冲击直接顶上天灵盖。那碗面好像才七块钱，但至今念念不忘。

　　在扬州吃了两天，转战无锡。无锡菜另有一功，便是无甜不欢。无锡菜少不了糖，脆鳝固然甜，连响油鳝糊也是甜的。至于无锡肉排，那更是甜菜的代表。苏州的小笼包略带甜味，无锡的小笼包简直就是甜的。小笼包是甜的，面条也有甜味。在无锡的面馆吃面，桌上有两个瓷罐，一罐是辣椒油，另一罐竟是白砂糖。虽然比起扬州菜，无锡菜味觉略显单调，但如果吃得惯，便也能在甜蜜中吃出鱼米之乡的好日子。

　　这便是中国口味有趣的地方，不过两小时的车程，口味之迥异，却好像到了两个国家。

李纯恩

最Hit
东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩
01:46
东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩
突发
7小時前
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电烧伤命危
01:15
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电烧伤命危
突发
5小時前
WeChat Pay HK宣布联同深圳市南山区商务局推出「2026年南山区入境消费券活动」，由4月1日至6月30日向用户派发总值逾千万港元之电子消费券。 Edit caption
复活节豪派千万南山区消费券 餐饮零售及南山海岸城4折！奈雪、盒马、京东Mall全覆盖
生活资讯
15小時前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
15小時前
TVB小花胡美贻32岁生日泄「蜜」！高调晒男友4亿独立屋豪宅 传与谢玲玲同住有望做百亿新抱
TVB小花胡美贻32岁生日泄「蜜」！高调晒男友4亿独立屋豪宅 传与谢玲玲同住有望做百亿新抱
影视圈
10小時前
「最美港姐遗珠」徐淑敏跟老公罕公开同框 游Art Basel 撞样当家花旦 网民叹「同脸不同命」
「最美港姐遗珠」徐淑敏跟老公罕公开同框 游Art Basel撞样当家花旦 网民叹「同脸不同命」
影视圈
7小時前
港男轮候5年获派长者公屋 2原因呻「冇人折堕过我」？ 网民：有瓦遮头都要知足
港男轮候5年获派长者公屋 2原因呻「冇人折堕过我」？ 网民：有瓦遮头都要知足
生活百科
12小時前
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
影视圈
13小時前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
11小時前
更多文章
李纯恩 - 扬州「三头宴」 | 好好过日子
　　几个月前在筹备这次扬州团的时候，跟内地接待公司的陈总选择当地餐厅，陈总说起淮扬的「三头宴」，我说这个太好了。 　　淮扬菜里的「三头宴」是经典，三头者，猪头、鱼头和狮子头是也。我们选择的餐厅之中有一间专做地道淮扬菜的饭店叫「运河宴」，他们会做「三头宴」，马上提早订了位。到扬州第二天晚上，到了「运河宴」，餐厅临在运河边上，夜景壮丽。我们到的时候，宴会厅里已布置妥当，当晚菜单如下：三湾锦绣八味
2026-03-27 02:00 HKT
好好过日子