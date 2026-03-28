谭纪豪 - 君幸食 | 无名指

走进香港文物探知馆的「汉风泱泱」展览，我忍不住直奔马王堆古墓出土的「君幸食」漆食盘，走过几个单元上百件文物，跨越两千年，终于在展馆最里面的角落找到它。多年来我每次去长沙都无缘得见，至少两次碰上湖南省博物馆休馆日，还有一次是闭馆扩建，没想到初遇竟在香港，尽管展出的只是30只出土盘子中的一只。



「君幸食」，类似法文bon appétit，字面上是「用餐愉快」，但把这句话拆开，「君」是敬称，「幸」是愿君安享，「食」是人间滋味，它表达了对美好生活的祈愿，这看似平常的祝福语，实际上是饮食文化很重要的一步－－进餐已不止是为了果腹。



中国饮食文化自汉代越趋成熟，特别是文景之治期间国力强盛，农业和烹饪均有大跃进，张骞通西域后又引入黄瓜、大蒜、胡麻等食材，饮食更多元化。汉朝餐桌上的丰盛，不止于食品，更包含礼仪、审美和文化。



「夫礼之初，始诸饮食」，汉代承先秦礼乐制度，很重视饮食礼仪。当时的宴饮盛行分餐制，用餐者席地而坐，面前设独立食案，案上摆放自用的食盘、耳杯、匕箸等食具。和「君幸食」漆食盘同时出土的，还有「君幸酒」漆耳杯，这次也有展出。



这些漆器更将审美与寓意融合，工艺精湛的食盘以红黑两色为主调，色泽温润历经千年不褪，盘心朱书铭文，又绘有象征吉祥的云纹，还有多只狸猫，有祛鼠护食之意。食器作为盛物工具以外，亦承载着艺术与文化。



是次展览的副标题为「雄浑与交融的盛世」，而大汉王朝的雄风，不仅藏在金戈铁马的盛世华章，也见于一餐一饭的日常之中。（IG︰@tamkeiho）



资深唱片人兼乐迷

谭纪豪