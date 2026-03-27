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Titus - 全球最贵 | 表奇立异

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Titus
2小時前
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生活 专栏
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　　上星期，我参加了一个 Jacob & Co 及 The Second Club 合办的新表展览，观赏品牌 The World is Yours 系列中的新表款。对了，还有他们特别推出的挂墙钟。

　　以整个钟表业来说，有史以来，机械功能，工艺及历史往往都是重点，亦是断定价钱的最重要元素。我们认识的大牌子，例如劳力士，卡地亚，百达翡丽等等，都是这样的。但在现今的科技世代里，社交平台改变了整个奢侈市场的消费者行为，多了一批为名利及地位而购买的人，尤其是年轻一代，很多都喜欢炫耀身上的名牌。

　　Jacob & Co 创于1986年，由Jacob Arabo成立，到现在他还是老板。Jacob Arabo以他浮夸的珠宝设计闻名，在品牌成立早期已得到很多艺人欣赏，Notorious B.I.G.及Jay Z都是他的早期客户。品牌在2022年进军钟表界，推出第一款手表 Five Time Zone，表面上有五个时区的显示，得到许多行程紧凑的名人的欢心。到现在，他们款式当然更多，都是浮夸的设计及华丽的珠宝装饰。他们的Billionaire Yellow Diamond手表，甚至是现时世上最贵的，价值2000万美金（约港币1.6亿）。

　　虽然 Jacob & Co 不是手表界历史中的「名门望族」，但靠着他们浮夸并具突破性的设计，加上明星的追捧，品牌在奢侈手表界绝对有一席位。表款的设计和造功绝对可以说是独一无二，根本没有其他牌子敢做。所以，各大名人，包括足球巨星C朗拿度，都是品牌的常客。

　　坦白说，若单单从事计角度去看这个牌子，他们的手表确实有点贵；但再想想，这个以珠宝起家的品牌，追求的根本不是要在众大手表品牌之中脱颖而出，而是在他们的世界之中做到最好，追求极致。他们的客人戴着的是一个身份，一个上流社会的地位。

Titus

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