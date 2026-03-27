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七仙羽 - 属鸡者人缘旺 女性助力大 | 七仙语

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　　踏入马年，属鸡人士虽然犯太岁，但是吉星非常多，所以今年整体运气平稳，并且越来越好。

　　今年有「红鸾」、「太阴」及「天乙」三大吉星拱照，人缘与贵人运极佳，特别利于事业发展与女性贵人扶持。虽然有轻微「午酉相破」及「贯索」凶星，就算会有一些小的是非，但整体好运盖过琐碎波折，是厚积薄发、财运健康运各方面都非常好的一年，特别是感情。

　　属鸡人士事业运整体呈「稳中带旺、贵人提携」之势。受「太阴」、「天乙贵人」与「红鸾」吉星拱照，工作遇贵人，人缘极旺，特别易得女性上司或贵人协助，有利职位提升。今年也适合拓展新的业务，是实现事业收成与转型的好时机。今年贵人运强，来自女性的助力大，因「太阴」星入命，女性贵人助力显著。若是女性上司、拍档或同事多是女性，工作将更顺利。

　　在财运方面，正偏财都很旺，是属于稳步上升的一年。由于「太阴」这颗财星（代表女性长辈或顾客）的扶持，从事与女性有关的生意如美容、化妆、服装等可获厚利。

　　在感情方面桃花运非常旺，马年对属鸡人士来说，是单身人士脱单的最好的机会，是已婚人士生孩子最好的机会，是想整容人士，今年会整得很漂亮，因为「红鸾」星旺，今年感情生活多姿多采。红鸾星动代表交际应酬多、人缘好。已婚者虽有利于夫妻沟通，但也需提防外来诱惑，防止三角关系纠缠。

　　因「午酉相破」及「羊刃」影响，属鸡人士今年容易烦躁、急进、睡眠不足，脾气较大。建议多放松多休息。另一个凶星「绞煞」，代表容易出现碰撞或小病小灾。特别要留意手脚、骨骼的健康，驾驶人士需注意安全。

　　今年多穿白色、金色、米黄色衣物，佩戴圆形金属饰品。可在财位（2026流年财位）放置金属摆设以化解煞气，并做身体检查，以「破欢喜财」（如婚礼、旅行、保险）来化解可能存在的「贯索」纠纷。虽然整体运势好，但由于与太岁相破（破太岁），上半年建议采取「稳中求变」的策略。上半年先稳定现有职位，下半年可考虑转工、创业或开拓新的计划。需注意「贯索」和「勾神」等凶星，代表职场上可能有纠缠不清的关系或琐碎的行政阻滞。宜主动出击善用人脉，并要保持低调与谦虚，太高调亦有是非。农历五月及十一月特别小心，可考虑洗牙或捐血来「应灾」，并在办公室或家中西南位放置白玉葫芦化解耗散及病气。

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