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黄诗诗 - 米芝莲指南 100周年 | 诗诗酒乐园

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黄诗诗
2小時前
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生活 专栏
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　　今年是米芝莲指南100周年！不经不觉米芝莲已经为大家推介美食一世纪，相当有份量！上星期去澳门上葡京酒店出席「香港澳门米芝莲指南2026年」公布并参加派对。今年共98间餐厅获米芝莲星级肯定，当中包括77间香港餐厅及21间澳门餐厅，而7间香港餐厅及2间澳门餐厅蝉联米芝莲三星！香港7间荣获三星米芝莲餐厅，包括8 1/2 Otto e Mezzo Bombana、Amber、Caprice、富临饭店、志魂、旅以及唐阁。而荣获二星米芝莲香港餐厅共13间，当中Cristal Room by Anne-Sophie Pic是新晋升的，而L'Atelier De Joël Robuchon则是装修后闪耀回归。至于今年荣获一星米芝莲香港餐厅共57间，当中有两间是新入选的，包括唐人馆及Sushi Takeshi。恭喜所有得奖餐厅。

　　颁奖礼后派对正式开始，大会请来7间米芝莲餐厅的大厨为嘉宾提供特色美食，包括首尔二星米芝莲餐厅Restaurant Allen、香港二星米芝莲餐厅Arbor、曼谷三星米芝莲餐厅Sühring、澳门三星米芝莲餐厅Robuchon au Dôme、澳门二星米芝莲餐厅8餐厅、曼谷二星米芝莲餐厅Côte by Mauro Colagreco及香港一星米芝莲餐厅甬府，星光熠熠，每道菜式都非常美味。我印象最深刻的分别有Allen的鲍鱼蒸蛋及Sühring的咸牛肉配鱼子酱，平衡而带出食物的鲜味。另外还有香槟、葡萄酒、鸡尾酒等源源不绝的供应。我更化身小粉丝，在现场与很多名厨及米芝莲轮軚人打卡，真星光熠熠的一个晚上！

葡萄酒及烈酒作家
酒评人及电视节目主持
黄诗诗

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