胡慧冲 - 曼谷地铁 电子支付反应两极 | 笔泰冲动

曼谷地铁逐步改用新一代感应支付系统，近日喺网上引起唔少讨论，特别系一班经常往返泰国嘅香港网民，反应可以话几两极。有人觉得系大进步，但亦有人直言「未必方便」，甚至担心之后搭车会比以前更麻烦。



唔少香港网民嘅意见，其实集中喺一个「唔熟」同「唔稳阵」。过往去曼谷旅游，好多人习惯买一张地铁储值卡，用几日就算，简单直接。如今改用信用卡或手机感应支付，对于平时唔太依赖电子支付嘅人，或者担心海外交易收费嘅旅客，自然会有顾虑。亦有人提到，如果遇上系统故障，或者信用卡感应失败，会唔会卡喺闸口进退两难，形成另一种压力。



但另一边厢，亦有唔少人认为，呢次改变其实系顺应全球潮流。对于经常去泰国，甚至长期喺当地生活嘅人而言，用信用卡或手机直接入闸，唔使再排队买票，亦唔怕储值卡余额唔够，反而更加方便。尤其系对旅客嚟讲，一落机就可以直接用自己嘅卡搭车，好似拎住一张「通行证」，减省好多摸索时间。



其实睇返香港网民嘅反应，都几反映一种熟悉嘅心态。每逢有新制度推出，最先出现嘅往往唔系技术问题，而系心理上嘅不安。由现金到八达通，再由八达通到手机支付，香港人都经历过类似过程。当初觉得「麻烦」嘅改变，最后反而变成最自然不过嘅日常。



说到底，交通系统最重要嘅始终都系「方便」两个字。只要新系统稳定、选择足够，例如仍然保留其他购票方式畀唔用信用卡嘅人士，其实大多数疑虑都会随时间慢慢消散。与其太早下结论，不如畀啲时间适应，等大家用惯咗，或者有一日回头再望，反而会发现，原来最初𠮶份介意，只系未习惯而已。



胡慧冲