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冯应谦 - 我的涂面膜艺术 | 花样男教授

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冯应谦
2小時前
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生活 专栏
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　　我感觉现在已经踏入夏天了，护肤步骤也差不多要换季。之前分享过冬天敷面膜的心得，现在是时候让片状面膜「收炉」了。原因很简单：晚上开冷气时，纸面膜或布面膜一下子就干透了，即使用上一两百元的面膜，十几分钟就结束，真正能被皮肤吸收的精华其实极少。

　　所以，现在反而是涂抹式面膜的季节。首先，涂面膜之前一定要彻底清洁面部，这和用片状面膜的流程不同。通常我敷布面膜前，会先用爽肤水润一润皮肤，让面膜贴合得更好；而涂抹面膜则可以直接均匀涂在脸上。

　　使用时也有几个要点：第一，别太省，涂面膜不能太薄，不然容易太快干掉，功效也会大打折扣。第二，要留意敷的时间。除非是标明可以overnight的面膜，一般约20分钟就需清洗干净。比较麻烦的是，洗完面膜后还没结束，还要回到护肤的基本步骤：搽上精华液和面霜后才算完。

　　我其实蛮享受涂抹面膜的创意。这类面膜选择很丰富，例如有保湿的、针对防皱或滋润的，还有泥状的控油面膜。我家里就有一大堆不同类型的。T字位容易出油，我会选用控油面膜，苹果肌可以用含精华油的保湿面膜，其他地方则搽上保湿型面膜。遇到长痘的区域我也会避开涂面膜啫喱。简单来说，涂抹面膜就像在脸上作画，既有趣又疗愈。

冯应谦

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