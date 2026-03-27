王佩儿 - 「绫罗绸缎」 | 侃侃儿谈

这个月，和身边一班「女神」们欢度了属于我们的节日。



3月8日当天，以前妇女事务委员会（WOC）委员身份，参加了特区政府和WOC举办的「国际妇女节酒会」，特首席间一番致辞，以「绫罗绸缎」形容香港女性多姿多采的特质，令人耳目一新，值得摘录分享：



「绫，纹理清晰，经纬分明，象征妇女以条理分明的思维，在家庭与职场之间从容兼顾，驾驭不同角色；罗，轻柔通透，疏朗包容，象征以广阔包容的气度，广纳多元意见，在不同岗位发挥桥梁作用，凝聚共识；绸，细腻坚韧，柔而不弱，象征刚柔并济，在磨练中自强不息，在事业上勇闯高峰；缎，柔滑光亮，华丽高贵，象征以光彩照人的自信，在各自领域展现才华……」



说来也巧，那天我和一班姊妹们「直落」聚会，正正是以旗袍为主题。特别多谢好友Yolanda借出她的系列收藏，还有旗袍「发烧友」Karen和我的旗袍裁缝师Cammie借出价值不菲的手工珍品，吸引一众趣味相投的「Cheongsam lovers」到场欣赏。



大家都悉心打扮，盛装出席，真可谓「绫罗绸缎，千娇百媚；八面玲珑，满堂生花」。后来有朋友看到我们聚会的照片，还夸奖说这是「传统与时尚的完美融合，非遗文化的生动呈现」。



回到家，和另一半聊起这些趣事，闲谈间才发觉，原来现时香港女性已经占全港总人口的大多数，大约54%，诚如特首致辞所说：「不但撑起半边天，应该是大半边天」。的确，连月参加大大小小不同活动，都遇见许多在不同界别或领域取得卓越成就的女性，有德高望重的前辈，也有大放异彩的新秀，她们是文明社会进步和发展的受益者，亦是推动者。



现代女性，早已不止是「女儿、妻子、妈妈……」，在她们身上叠加的身份日趋多元、也日渐重要。就以我们煤气公司来说，女性同事的比例不断增长；而更重要的是企业用人唯才、唯贤，不论男女，大家都享有平等的晋升、发展机会。我想，这正是企业保持强大生命力和创造力的重要因素之一。



王佩儿