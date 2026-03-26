潘雄威 - 幼童都会贪靓！ | 乳齿童时

两岁的小朋友一般会出齐了20只乳齿，这时门牙已在口腔内一年多，稍为忽略日常的清洁就有可能蛀坏。另外，这个年纪的小朋友识行识走，到处探索，但步履不稳，家长一不小心看管，小孩子就很容易跌倒，门牙撞在地上或撞上硬物就会受创伤。



最近诊所刚巧有几个这类的个案，其中一个小孩子岁半的时候跌伤三只门牙，来到诊所不断大哭，猛力挣扎，妈妈不想孩子太激动，我只能勉强用十分钟帮他临时补了三只门牙，效果当然不太理想。



过了半年，妈妈打电话来，告诉姑娘补上的物料掉了下来。小孩子原来十分介意，不肯张口给别人观看，很不开心！妈妈带他来到诊所，坐在治疗椅上，有天花板萤幕上的卡通片吸引住，初时还算安静，但开始要治疗的时候，就大哭挣扎起来。



小朋友不会喜欢别人搅扰他们的口腔及牙齿，你可以想像，当牙科医生要帮他们补牙，过程要用磨针清除牙齿表面的蛀蚀及污渍，用药水处理牙面，冲水及吹干后补上物料，还要花时间美化表面，试问一个岁半的BB如何忍耐和合作呢？



妈妈今次做足心理预备小儿子会大喊一场，亦十分期待他能重获美丽的门牙，就紧抱着他，要求我尽力而为。我就利用小朋友张口大喊的一两分钟时间，用「儿童透明成型牙套」，替他补上美观耐用的合成树脂牙冠，成个靓仔哂，妈妈固然开心，连小朋友出到候诊室，看到补上的门牙，也笑容再展，之前在治疗室的不快时刻也忘记一空。



幼儿门牙坏了，很多家长认为牙齿迟早会脱落，不需要修补。其实幼童也会介意自己的外观，能够给他们补回美丽的门牙，会令他们的童年不一样！



潘雄威