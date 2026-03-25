小董 - 奇迹 | 轻松养生

六年前，小董写了以下文章：家里菲佣脖子上隆起了一块，摸了一下心知不妙，立即安排她照超声波及抽针检查，是甲状腺癌肿。小妮子在我家工作了几年，帮轻了我不少忙，也极度爱锡我的宠物，生活上咱们就如一家人。小董那天晚上认真地问她：「留在香港治疗好吗？医药费部分可由保险公司支付，其他的由我来负担，尽快做手术，皆因疫情关系，回菲律宾也有难度⋯⋯」她拒绝了！因为想回家去见14岁的女儿、年老的父母。她离开的那个早上，我们都似生离死别的相拥痛哭。



好不容易才回到宿雾老家，却发现女儿因为她要回来，担心被监管而早她两小时离家出走了！她的父母对她黑脸三天无语，第四天终于开口说：「你这样就回来了，没收入了吧？！搞不好这个病还要花上不少钱，你必须自己看着办，我们家已经够穷了⋯⋯」她的情绪失控，原来的家已变了质，家中上上下下六口子都靠她赚钱生活，这个支柱垮了，便等于一件废物放进屋里⋯⋯人性还在吗？我安排她再次回港，她是我家的人！



上星期六，收到她的讯息：「努力辛劳赚的钱是用来『买』家人，这里的一切已经与我无关！我也不想再回港赚钱，干脆静静地留在出生地听天由命，癌病？不医了！反正没甚么值得留下！感激一切！」这几天，小董情绪也低落，重新研究过甚么是「利用价值、亲情关系」，18年的诊所生涯中的确见尽不少人生百态，对「人类」的某些行为早已鄙视不已。



昨天，正在诊所工作的我，同事很紧张地冲进诊室：「她回来了！她还在！」气急败坏的说不清是谁，小董脑子里那一刻转出了不少面孔，然后，一个头伸了进来，是上述的菲佣！我跟她相拥喜极而泣！她告诉我在菲律宾偏远的乡下里找到一种植物，是专治癌症的，服用了两年肿瘤渐渐缩小，然后她靠着这些年来赚的钱去做了手术，把肿瘤割掉了。我准备随她寻找这隐世医药！当然，我跟她签约了，回到我身边继续当我的屋企人！她的人生经历足以拍成一部赚人热泪的电影。



学贯中西的大爱中医师博士

小董