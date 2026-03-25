Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 奇迹 | 轻松养生

轻松养生
轻松养生
小董
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　六年前，小董写了以下文章：家里菲佣脖子上隆起了一块，摸了一下心知不妙，立即安排她照超声波及抽针检查，是甲状腺癌肿。小妮子在我家工作了几年，帮轻了我不少忙，也极度爱锡我的宠物，生活上咱们就如一家人。小董那天晚上认真地问她：「留在香港治疗好吗？医药费部分可由保险公司支付，其他的由我来负担，尽快做手术，皆因疫情关系，回菲律宾也有难度⋯⋯」她拒绝了！因为想回家去见14岁的女儿、年老的父母。她离开的那个早上，我们都似生离死别的相拥痛哭。

　　好不容易才回到宿雾老家，却发现女儿因为她要回来，担心被监管而早她两小时离家出走了！她的父母对她黑脸三天无语，第四天终于开口说：「你这样就回来了，没收入了吧？！搞不好这个病还要花上不少钱，你必须自己看着办，我们家已经够穷了⋯⋯」她的情绪失控，原来的家已变了质，家中上上下下六口子都靠她赚钱生活，这个支柱垮了，便等于一件废物放进屋里⋯⋯人性还在吗？我安排她再次回港，她是我家的人！

　　上星期六，收到她的讯息：「努力辛劳赚的钱是用来『买』家人，这里的一切已经与我无关！我也不想再回港赚钱，干脆静静地留在出生地听天由命，癌病？不医了！反正没甚么值得留下！感激一切！」这几天，小董情绪也低落，重新研究过甚么是「利用价值、亲情关系」，18年的诊所生涯中的确见尽不少人生百态，对「人类」的某些行为早已鄙视不已。

　　昨天，正在诊所工作的我，同事很紧张地冲进诊室：「她回来了！她还在！」气急败坏的说不清是谁，小董脑子里那一刻转出了不少面孔，然后，一个头伸了进来，是上述的菲佣！我跟她相拥喜极而泣！她告诉我在菲律宾偏远的乡下里找到一种植物，是专治癌症的，服用了两年肿瘤渐渐缩小，然后她靠着这些年来赚的钱去做了手术，把肿瘤割掉了。我准备随她寻找这隐世医药！当然，我跟她签约了，回到我身边继续当我的屋企人！她的人生经历足以拍成一部赚人热泪的电影。

学贯中西的大爱中医师博士
小董

最Hit
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
13小時前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
11小時前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
11小時前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
13小時前
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
影视圈
8小時前
港铁屯马线非礼｜两女遭惨「咸猪手」 20岁四眼男涉非礼被捕
01:23
港铁屯马线非礼｜两女遭惨「咸猪手」 20岁四眼男涉非礼被捕
突发
8小時前
「最强小三」五索自爆「整容」真相 镜头前一秒扯甩假发 吓人「鬼剃头」曝光
「最强小三」五索自爆「整容」真相 镜头前一秒扯甩假发 吓人「鬼剃头」曝光
影视圈
10小時前
张雪峰是人气极高教研名师。
教研名师张雪峰跑步时猝逝 终年41岁 个人微博发讣告
即时中国
5小時前
第32期六合彩今晚（24日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
5小時前
星岛申诉王｜ 何文田面包店再推$30挑战20秒任夹面包 店员亲授「极速回本」技巧
申诉热话
10小時前
更多文章
小董 - 健康利是的祝福 | 轻松养生
　　圣诞节，小董送给每位病人一个很可爱的手作图案葫芦，都是笑脸的幸福样子。农历新年，每人也会收到小董送出的一份温暖祝福，健康利是一封！ 　　从15年前起，开始了我的癌症专科历程后，跟病人的关系不一样了，老人家觉得能过到农历新年便是跨过了一个难关，值得高兴，于是乎小董每年就在这一个喜庆日子、乐聚天伦的时候送上最真挚的祝福，我叫他们把这封健康利是放在枕头底下，寓意年头健康到年尾，到下一年再回来取
2026-03-18 02:00 HKT
轻松养生