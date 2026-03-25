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李纯恩 - 半人类 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
1小時前
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生活 专栏
內容

　　朋友在新加坡动个小手术，手术由机械人负责操刀，主治医生只在一旁观察监控。机械人下刀十分精准，手术顺利完成。

　　AI医疗技术日新月异，专家预言在十年之内，许多医学上的疑难在AI帮助下都能简单破解，以前的不治之症将都不成问题。这倒令我想到以后的人可分三种，一种是真人，一种是机械人，一种是半人，也就是半机械人。

　　半机械人就是真人身体里越来越多的机械器官。一个人身体里哪个器官坏了，就替他装上一个机械代替。这其实现在已经发生，比如通了心血管装置支架，关节坏了换个人造关节，这些都是装在身体里机械零件，只是因为占比不大，所以不大留意，虽然身体里已有机械，但真人还是真人。

　　以后，AI令医疗方法突飞猛进，人体器官迟早样样都可人造。心坏了，换一个。肝坏了，换一个。肺坏了，换一个。五脏六腑，没有不可替代的机械，这也换那也换，换得半身机械，依然像个人活着，长命百岁，却其实已是个半机械人。

　　现在换关节的人越来越多，以后半机械人也会越来越多，如果到时飞机场安检还是那一套，那肯定响声此起彼落，热闹非凡。到那个时候，身份证登记也要改了，有的上面写「人」，有的上面写「半人」。人过安检的时候响了要搜身，半人过安检响了没有问题不用停留。你现在看我这么写好像很科幻，但说不定十年以后，你也不是个全人了。

李纯恩

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李纯恩 - 也不错 | 好好过日子
　　虽然没多少人用过机器人，但就算纸上谈兵，机器人也已经正式进入了生活话题。 　　这天跟一起打网球的朋友聊天，说起有的时候临时兴起想打球，但约人却不容易，这时候，若有一个机器人陪打那就很不错了。随着科技发展，迟早有一天会出现网球打得像真人一样的机器人，并且可以设定球技级数，你可以让他打得跟你水准相仿，也可以让他打出超级球星的感觉，突然之间，你就觉得费达拿在陪你练球，多爽！ 　　除了网球
2026-03-24 02:00 HKT
好好过日子