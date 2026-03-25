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李居明 - 向买不到票的 观众致歉 | 李居明大师会客室

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李居明
1小時前
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生活 专栏
內容

　　《粤剧特朗普 5.0》又来了！首先，我要向在上一次《粤剧特朗普 4.0》中未能买到戏票的观众致歉。事实上，当时沙田大会堂五千多张戏票在短短一周内全部售罄，火爆程度令人喜出望外。看着许多观众没能进场，我深感抱歉。这次大家有机会了，5.0版本即将在六月于西九戏曲中心公演，阵容更是历届最强，汇集一线老倌，力求带来最顶级的体验。

　　「新光当代粤剧节」是纪念新光过去十二载的粤剧成绩。除了万众期待、追上国际时事的《粤剧特朗普 5.0》，我还甄选了两套最具代表性的经典。第一套是盖鸣晖主演的《蝶海情僧》。此剧创造很多个首次，是首个粤剧剧本改编成京剧与越剧，在北京国家大剧院作「三地联演」，首个粤剧翻译成日文字幕远赴日本公演，以及在新加坡、澳门公演。此剧打破了年轻人对传统粤剧的刻板印象，他们看完「特朗普」后对我的粤剧有了信心，追看传统剧目后惊觉内容竟是如此匪夷所思且趣味盎然。

　　第二套则是《金玉观世音》，由我非常欣赏的粤剧新秀蓝天佑与郑雅琪担纲，两人唱造念打俱佳，代表了粤剧传承的新生力量。此剧以年轻人视角讲述观音成佛、情度韦陀的故事，题材另类，全程无闷场。不仅吸引出家人观看，更推动了「粤剧新浪潮」。

　　「新光当代粤剧团」之所以受欢迎，是因为我甄选了最好听的小曲，并邀请唱家班老倌演绎，将粤剧魅力表露无遗。特别是西九戏曲中心的音响，二十位乐师现场拍和，效果极其震撼。我将粤剧提升至文学艺术的升华，融入佛法与哲思，令观众在娱乐中获得领悟，意义深远。

　　本次粤剧节将于四月正式预售，六月相聚西九。期待大家继续支持这场香港粤剧的传承盛事！

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

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2026-03-18 02:00 HKT
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