林国诚 - 破军与蚩尤 | 五里山

破军七赤星今年飞临西南方，七赤破军其性本凶，主官非、盗贼、破坏，在九运是大退气的星辰。阴阳二金入土乡，再有力士的小凶星，今年亦在西南方，正是可言属凶的方位。



今年容易被金属所伤，手术、车祸、意外等，家中的母亲或年长的女性特别容易应验。



大门：在西南方，放两张灰色地毡在门的内外，门上挂一幅手绘的水墨画，在门旁一定要放一圆形玻璃水缸，用两成白醋，混合八成清水，每星期替换一次，大门顶可挂大白伞盖佛母咒轮。



厅和睡房：在西南方放一只黑石鱼的摆设在中腰高度，高挂大白伞盖的咒轮，用玻璃瓶养水4枝富贵竹。要水量多，竹细为佳。亦可用八成清水，两成白醋在玻璃缸内，每星期替换。



要小心的月份：农历正月、三月、四月、八月、十月、十二月



西南方不可动土的月份：农历正月、二月、十月、十一月



三碧蚩尤星，好勇斗狠之神，碧本贼星，木临金乡，金木相克，名穿心煞、即官非是非见。丙午年其中一个带凶的宫位。



穿心煞致指先盗劫同更见官灾，三碧星在当今社会的破坏力尤甚，如家中动气口在西方，务必小心门户，出外财不可露眼，更麻烦的是官非、是非不断。



现在的网络欺凌，办公室的政治斗争、笃背脊，给人设计陷害，上司刻薄、家庭不和、离婚，都是由退气成凶的蚩尤星引致，在失业率高企的年头，要避过被裁员，今年务必化清三碧凶性，今年谨记一切以和为贵。



大门在正西方：门内外都放与门同宽的红色地毡。门外挂一个红色大如意结。



大厅：放一盏红色长明灯。旁边放一玻璃盘内放红色干指天椒，亦可以放三只红色的龟摆设，品字型放，龟头向外，如有作明佛母唐卡或宝瓶，可放在西方，利用菩萨的怀摄能力，化解戾气。



办公室：西方加放一盏长明的黄光枱灯，多放一盘干辣椒，可插藏密普巴杵在一杯米，化解欺凌、是非。



西方小心的月份：农历四月、六月、八月、九月



不可动土的月份：农历六月、七月 （待续）



林国诚