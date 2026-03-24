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李纯恩 - 也不错 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
3小時前
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生活 专栏
內容

　　虽然没多少人用过机器人，但就算纸上谈兵，机器人也已经正式进入了生活话题。

　　这天跟一起打网球的朋友聊天，说起有的时候临时兴起想打球，但约人却不容易，这时候，若有一个机器人陪打那就很不错了。随着科技发展，迟早有一天会出现网球打得像真人一样的机器人，并且可以设定球技级数，你可以让他打得跟你水准相仿，也可以让他打出超级球星的感觉，突然之间，你就觉得费达拿在陪你练球，多爽！

　　除了网球，任何需要对手或搭档的运动都可以让机器人帮手，你想玩多久都可以，他的「体力」肯定比你好。以此类推，许多消遣也都可以不用麻烦真人。打麻将的女人不用担心三缺一，就是一缺三也不怕，哪天麻将搭子约打牌而自己没空，就派家中的机器麻将精出战，一样有输赢，一样尽兴，还不会令麻将搭子扫兴。想去行山，找个机器人一起行走，风凉水冷，说说笑笑，有问有答，也不愁寂寞。喜欢到处摄影的人，找个机器人陪伴，上山下海，他可以帮你揹着整套设备，帮你更换镜头，帮你遮风挡雨，陪着你看日落星起，潮涨潮退，没有怨言不会啰唆。诸如此类，全凭个人兴趣而定。

　　这种从前只发生在科幻小说中的事情，很快就会在现实生活中出现，并且会越来越普及。跟机器人交往的好处是不怕说话率直，不会像跟真人交往那样多顾忌，也不易惹是非。其实真不错。

李纯恩

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