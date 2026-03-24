曾安业 - 两会两个关键词 | 安业兴邦

全国「两会」日前在北京圆满闭幕，对香港而言，今年出现两个特别清晰而夺目的关键词——「主动对接『十五五』规划」与「完善行政主导」。

乍看之下，两者似属不同命题；但放诸香港当前形势，却是一体两面、互为表里。惟其完善行政主导、提升治理效能，香港才能更精准、更迅速地对接「十五五」规划，融入并服务国家发展大局，同时为未来注入崭新动力。

主动对接「十五五」规划

这不仅是中央对香港的殷切期许，更是对特区深厚信任的体现。第十四届全国人大会议通过的《「十五五」规划纲要决议》，为香港与国家发展开启了深层对接的新格局。对比「十四五」，新规划除了持续支持香港巩固和提升国际金融、航运、贸易中心与建设国际创新科技中心外，更明确提出要打造「大宗商品交易生态圈」、「高增值供应链服务中心」及「资产与财富管理中心」，并致力建设「国际高端人才聚集高地」。这些部署勾勒出香港在高增值产业链中的全方位角色，不仅为香港经济开拓新增长点，更象征香港已被深度嵌入国家高质量发展的战略版图之中。



尤其值得关注的是，「加快北部都会区建设」首次写入国家规划，意味着这一特区层面的发展愿景，已正式跃升为国家战略棋盘上的重要落子。由此可见，在对接「十五五」的大命题下，中央对香港的期望更大，标准和要求亦更高。



如何践行这份期许？特区政府固然肩负重任，但正如中央领导人在两会期间明言，行政主导不仅是行政长官和特区政府的责任，更是立法会、司法机构及全社会各界的共同责任。「主动对接『十五五』规划」的要求，其实是中央对全港的集体嘱咐和全民动员令。



完善行政主导



事实上，香港的发展窗口期，正随着全球局势的变幻而越趋紧逼。未来五年若要突围而出，「十五五」正是恰逢其会的历史机遇，同时亦是时代赋予香港的硬任务。各界应当万众一心，在行政主导的大方向下，各展所长，共同完成这份「国家级任务」！



行政长官李家超继在去年《施政报告》中宣布，将成立「融入国家发展大局督导组」，近日更透露政府将制订首份香港五年规划，与国家「十五五」纲要对接，预料第四季展开公众咨询，年底公布正式文本。



在特区政府领航下，商界、专业与学术界皆可发挥更大能量，例如积极参与北都的产学研合作、推动AI及绿色金融等新产业落地、助推香港与内地交流联通，以及利用不同渠道说好中国故事，以助吸聚更多国际资本和人才等，让香港成为国家新质生产力最具活力的试验田。



「十五五」不是远景，而是眼前的行动题。让我们以全社会的行动力，以实干与信念交出一份属于香港的时代答卷。



曾安业