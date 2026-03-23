李丞责 - 九运火旺 容易嗌交？ | 李丞责博士玄学信箱
问：李师傅你好，最近我觉得屋企气氛好差，同家人成日嗌交，最奇怪系，就算屋企冇人，我返到屋企唔单止冇放松感，反而觉得特别攰。早排我出差住酒店，精神反而更好。究竟系咪我屋企风水出咗问题？
九运属火，主燥动、急进、情绪化。火旺的能量影响的不只是个人，而是整个社会的集体气场。加上今年三碧是非星飞临正西方，正西在八卦中属兑卦，五行属金；而三碧主是非、口角、争执，五行属木。金克木，形成金木相战，更容易引发摩擦与不和。
大环境不和阶，若家中风水欠佳，情况便会十分不理想。有时觉得住酒店比在家里舒服，也不一定代表酒店风水特别好。酒店最大的好处，往往是杂物少、空间整洁、陈设简单，气场不易混乱。反观家中住久了，杂物很容易越积越多。就算风水摆设做得不错，但若屋内堆满杂物、动线不顺、光线昏暗，气场一样会受影响。人住在其中，自然容易感到疲倦、烦躁，甚至连思绪也变得混乱。
要改善家中状况，不妨先清理，后摆设。清理好杂物后，便可针对今年正西是非位作出化解。正西位置不宜放置太鲜艳、多尖角的物品，以免令是非之气更加明显。相反，可按宗教信仰及家庭习惯，放一些令人看了心生欢喜、感觉平和的物品，例如笑佛、佛经、和合二仙、婴儿相片、可爱小天使图等。重点不一定是哪一件物品最灵，而是那种和谐、柔和、欢喜的意象，有助化解是非暴戾之气。
良好的风水能令整个空间变得让人心安、气顺、神定。当九运火旺，外在环境本已较容易催动情绪，我们更应有意识地把家居整理得平和有序，让家成为安顿身心的地方，而不是加重烦躁的来源。
祝愿大家都能住得舒心，家人和睦，日日平安。
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