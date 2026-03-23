李飞帆 - 恒生林慧虹主持义工嘉许晚宴 致谢逾百同事及社区伙伴 | 企业热话

日前，恒生银行总行顶层的博爱堂云集了逾百位义工同事及12间社区伙伴的管理层，究竟有甚么「搞作」？原来是恒生银行执行董事兼行政总裁林慧虹联同管理层主持「恒生义工嘉许晚宴」，表扬一班平日默默付出、全心投入服务的恒生义工，以及长期合作的社区伙伴，场面温馨热闹。



晚宴设计别具心思，由流程到每个细节，均体现恒生对社区投资的重视与价值。除了向表现杰出的义工颁发嘉许状，恒生管理层更亲自上阵，拍摄短片「唱」出义工们过去一年的贡献。而桌上的心形座位牌不但印有来宾的名字，更附有不同恒生社区投资重点项目的简介，鼓励大家了解更多并参与其中。



晚宴亦精心安排问答比赛、猜潮语、包装福袋等互动游戏，让义工与社区伙伴在轻松交流之中，深入了解恒生社区投资的策略方向，同时展现义工们百般武艺于一身的能力。



去年恒生动员800多位义工参与55项活动，涵盖理财教育、自然保育、青年发展及社区关怀四大范畴。主持今次晚宴的恒生行政总裁林慧虹表示，衷心感谢义工同事及社区伙伴一直以来的支持。她强调社区投资的重点不在数字，而在于如何把关怀转化为行动，为不同社群带来真正改变。

恒生银行举办义工嘉许晚宴，感谢员工积极参与义工服务。