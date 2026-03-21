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谭纪豪 - 好好休息 | 无名指

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谭纪豪
3小時前
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生活 专栏
內容

　　昨日是春分，每年这个节气之前的星期五，是World Sleep Society发起的「世界睡眠日」，今年主题是Make Sleep Health a Priority，简单直接。偏偏这么容易理解的事情，现代都市人总是不听劝，估计每个人身边总有几个睡不好的家人朋友，连自己也可能是。

　　我甚少有睡眠问题，却对睡眠健康很感兴趣，最近又看了一本相关的书：心理学家蔡宇哲和蔡佳璇合著的《好好休息》。书名强调「休息」而非「睡眠」，因为作者认为很多人睡不好的关键，不在晚上而在白天。这些人的典型是把白天全部时间塞满，甚至晚上还把工作带回家，这样作息令身体养成惯性，身心停不下来而影响睡眠，因此白天适度休息，可提高晚上睡眠质量。

　　所谓白天休息，不一定是午睡，而是让精神放松，不想烦心事，情绪少起伏，最好是在1点到3点这段时间休息半小时。你可能会想，上班族的午饭时间不就是午休吗？那得看你怎么用。有人把那一小时用来煲剧打机，或者几个同事餐桌上笑笑闹闹，这些都是情绪起伏；有人趁这空档处理自己或家人的事情，都是烦心琐事。最好的休息可能是放空、冥想、假寐，或索性小睡，但建议在2点以前，以30分钟为限。

　　书中讲到很多睡眠和休息的科学，其实都近乎常识，只是现代都市人选择忽略。要解决睡眠问题，并非只靠行动，而是要改变观念。很多人觉得人生苦短，睡觉浪费时间，以为睡得少就赚到了，却不知精神状态影响效率，时间多了未必高效，有时反而得不偿失。

（IG: @tamkeiho）

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谭纪豪

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