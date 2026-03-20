方保侨 - 浴火中重生的华为 | 方程式

华为在2025年交出亮眼成绩，全年营收突破8800亿元人民币，逼近历史高位。虽然增幅仅约2%，但在美国制裁阴影未散的情况下仍能维持增长，展现出惊人的韧性。如今的华为不再只是「被动生存」，而是逐步重回产业舞台的中心。



其中最具象征意义的，是智能手机业务的强势回归。IDC的数据显示，华为2025年在中国市场出货量达4670万部，市占率16.4%，自2020年后首度重夺冠军，略胜苹果，象征国产晶片实力的崛起。华为自研的麒麟处理器与中芯国际合作的成果，让Mate系列再次具备竞争力，也为国产半导体注入信心与动力。



硬件复苏外，华为在软件与AI生态的布局也见成效。HarmonyOS生态持续壮大，突破4000万用户，原生应用数量亦大幅增加。另一方面，以升腾平台为核心的人工智能运算架构，吸引超过40款主流大模型进行预训练，逐步构建出「从算力到应用」的完整产业链，巩固其在中国AI生态中的关键地位。



然而，华为的前路并非毫无挑战。智能手机市场整体增长乏力，而新业务如智能汽车与企业级AI，虽然潜力可观，但要成为主要收入来源仍需时间。华为能否突破9000亿元关口，关键在于能否将技术优势转化为长期商业回报。



对今天的华为而言，真正的考验不是生存，而是能否再创高峰。经历封锁与突围后，华为已站在新的临界点，既被逼转型，也因此获得定义下一个中国高科技时代的契机。



方保侨