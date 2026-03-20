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李纯恩 - 债主的烦恼 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
4小時前
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生活 专栏
內容

　　朋友借了一笔钱给人，结果怎都讨不回来。他本来是以为救人燃眉之急，结果发现最急的是自己，急死都没人理会。

　　他问我有没有甚么办法跟不肯还钱的债仔讨债，我说没有。因为有的人借到的钱就当纯利了。

　　从前邵氏电影公司有个大导演开口问老板邵先生借三十万，邵老板二话不说就开了一张支票给他，并且说明这笔钱是送给的，不用还。大导演拿了支票欢喜而去。邵老板身边人问邵老板：他是来借钱的，你为甚么送钱给他？邵老板笑笑说，他今天借到钱，明天可能又来借，借开了以后总来借，倒不如送他一笔，绝了他以后再来借钱的念头，便也不会再有这个麻烦了。

　　邵老板阅世深，知道大导演借钱只是个习惯，并非真有甚么燃眉之急。借了初一借十五，麻烦不断，不如一笔了断，以绝后患。

　　你我身边，必定也有一些这样的人，借钱成性，开口就借，借完再借，却根本没有还债的打算。若是你追他还钱，便百般赖帐，或作软皮蛇状，或作脸红耳赤状，结果好像都是你的不是。这种人我遇到过，我的朋友也遇到过。有些朋友碍于情面不好拒绝，结果惨变提款机。

　　遇到这种事情，一定要尽早止损，最好干脆些，连第一笔都不借。既无开头，便也没有打后的纠缠。老话说站着借钱，跪着讨债。为免这样苦恼，借钱给人的事情可免则免，实在挨不过，那借钱的时候就要做好送钱的心理准备，如此可避免开口讨债的尴尬，减少讨不到债的沮丧。跟不近人情的人，不要讲人情。

李纯恩

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2026-03-19 02:00 HKT
好好过日子