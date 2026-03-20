Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七仙羽 - 属猴者运势平稳 利创意类工作 | 七仙语

七仙语
七仙语
七仙羽
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　2026年（马年）属猴运势整体平稳，属中上之局。因有「驿马」星动，属猴者今年动象频繁，非常忙碌，会应验很多奔波劳碌有关的事情，包括出差、搬迁、旅游等，今年奔波劳碌，非常忙，运势多在奔波中开展。工作上有「文昌」星助力，事业稳定中寻求进步，但要注意因「孤辰」和「丧门」星影响，内心容易孤独，做很多事情都要靠自己，没有人帮助，孤军作战。今年命中有「白虎」、「丧门」，多加关注长辈健康。

　　属猴的人在今年，由于吉凶参半，整体运势来说，平平稳稳。有「文昌」坐镇，利考试运、进修及创意类工作，做设计、创意工作者多灵感多创意，名利提升。今年有「驿马」星，代表工作常需外跑，异地发展、出差或调派，越动越旺。

　　2026年属猴的事业运呈「动中生财、稳步上升」的趋势，因有「驿马」星照耀，因此变动频繁，最好主动出击把握机会，今年特别多出差或者应酬。今年也有机会转换工作，因为今年自己特别想有一些新的改变，计划也很多，今年创意比较丰富，因为有「文昌」星的帮助，有利于进修、读书、考试，如果想学开车的人士，今年特别适合去考个驾驶执照。要留意今年工作方面，没人帮忙，要自己独立完成，做甚么都要靠自己，感觉自己一个人力不从心非常辛苦。受着「孤辰」星的影响，感觉没有人能明白你，没有人理解你，跟上司的沟通也会有点误会，做事比较辛苦，干甚么事都要亲力亲为。下半年尤佳，事情开始会慢慢地顺了一些，也是收成期。

　　今年财运运势正财稳定，没有偏财财运，一分耕耘一分收获，主要来自打工的财富，只要努力工作就一定会有好的收获。今年偏财运普通，不宜参与高风险投机活动，并慎防诈骗、虚拟投资。

　　今年感情运受「孤辰」星影响，容易出现独处、孤独感增强的心态，即使有伴侣也容易因专注事业而忽略另一半，建议多分配时间维系感情。

　　单身人士仍然维持在去年的感情状况，没有甚么新的进展，已婚人士今年在两人相处容易产生隔膜，大家少沟通并且容易有误会。

　　属猴的人士今年要特别小心健康，要注意「血刃」煞，容易有血光之灾、碰撞受伤。如果开车的人士，要特别小心交通意外，如果出门去旅游，也要非常小心，危险活动要避免，并小心农历正月、六月与十月。另外「丧门」及「地丧」入宫，建议多关心家中长辈健康。

　　自身则要留意肠胃系统与心血管健康，并注意避免发生血光之灾、跌伤或意外，最好在立春后捐血或验血化解。多穿着白色、金色、浅黄色或米色衣服，这些颜色有减轻障碍的作用。

　　如果有计划要执行，把握农历三月、十一月，如果有事情要处理，尽量避免农历正月、五月、九月。

七仙羽

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
14小時前
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
17小時前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
13小時前
02:13
伊朗局势｜伊朗空袭海法及阿什杜德炼油厂 英法日等六国准备采措施保霍峡航道安全｜持续更新
即时国际
2小時前
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
食用安全
14小時前
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
8小時前
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
生活百科
17小時前
王晶评价陈百强歌艺直指音域窄：等于汪明荃 列死因之谜三大关键 认定与抑郁无关？
王晶评价陈百强歌艺直指音域窄：等于汪明荃 列死因之谜三大关键 认定与抑郁无关？
影视圈
12小時前
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
影视圈
11小時前
葵涌地盘有天秤倒塌 男操作员连人带机堕地不治
02:09
葵涌公屋地盘天秤倒塌 男操作员连人带机堕地亡 大窝口道交通受阻
突发
6小時前
更多文章
七仙羽 - 属羊有男贵人 处事忌高调 | 七仙语
　　2026丙午马年，属羊者今年和太岁相合，「午未六合」，所以今年会有一个新的转机，工作会有新的变动。今年特别旺男性属羊的人，会有男性贵人扶持。今年如果想得到贵人的帮助，一定要找男士的贵人，女士反而不利，还带给属羊的人很多的麻烦，以及是非、破财、障碍等。 　　流年吉星有太阳、岁合、扳鞍、金舆，尤利男性或男性长辈提携；凶星伴随天空、晦气，计划会落空，有晦气的事发生，晦气导致心情不开心，比较情绪
2026-03-07 02:00 HKT
七仙语