七仙羽 - 属猴者运势平稳 利创意类工作 | 七仙语

2026年（马年）属猴运势整体平稳，属中上之局。因有「驿马」星动，属猴者今年动象频繁，非常忙碌，会应验很多奔波劳碌有关的事情，包括出差、搬迁、旅游等，今年奔波劳碌，非常忙，运势多在奔波中开展。工作上有「文昌」星助力，事业稳定中寻求进步，但要注意因「孤辰」和「丧门」星影响，内心容易孤独，做很多事情都要靠自己，没有人帮助，孤军作战。今年命中有「白虎」、「丧门」，多加关注长辈健康。



属猴的人在今年，由于吉凶参半，整体运势来说，平平稳稳。有「文昌」坐镇，利考试运、进修及创意类工作，做设计、创意工作者多灵感多创意，名利提升。今年有「驿马」星，代表工作常需外跑，异地发展、出差或调派，越动越旺。



2026年属猴的事业运呈「动中生财、稳步上升」的趋势，因有「驿马」星照耀，因此变动频繁，最好主动出击把握机会，今年特别多出差或者应酬。今年也有机会转换工作，因为今年自己特别想有一些新的改变，计划也很多，今年创意比较丰富，因为有「文昌」星的帮助，有利于进修、读书、考试，如果想学开车的人士，今年特别适合去考个驾驶执照。要留意今年工作方面，没人帮忙，要自己独立完成，做甚么都要靠自己，感觉自己一个人力不从心非常辛苦。受着「孤辰」星的影响，感觉没有人能明白你，没有人理解你，跟上司的沟通也会有点误会，做事比较辛苦，干甚么事都要亲力亲为。下半年尤佳，事情开始会慢慢地顺了一些，也是收成期。



今年财运运势正财稳定，没有偏财财运，一分耕耘一分收获，主要来自打工的财富，只要努力工作就一定会有好的收获。今年偏财运普通，不宜参与高风险投机活动，并慎防诈骗、虚拟投资。



今年感情运受「孤辰」星影响，容易出现独处、孤独感增强的心态，即使有伴侣也容易因专注事业而忽略另一半，建议多分配时间维系感情。



单身人士仍然维持在去年的感情状况，没有甚么新的进展，已婚人士今年在两人相处容易产生隔膜，大家少沟通并且容易有误会。



属猴的人士今年要特别小心健康，要注意「血刃」煞，容易有血光之灾、碰撞受伤。如果开车的人士，要特别小心交通意外，如果出门去旅游，也要非常小心，危险活动要避免，并小心农历正月、六月与十月。另外「丧门」及「地丧」入宫，建议多关心家中长辈健康。



自身则要留意肠胃系统与心血管健康，并注意避免发生血光之灾、跌伤或意外，最好在立春后捐血或验血化解。多穿着白色、金色、浅黄色或米色衣服，这些颜色有减轻障碍的作用。



如果有计划要执行，把握农历三月、十一月，如果有事情要处理，尽量避免农历正月、五月、九月。



七仙羽