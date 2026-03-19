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李纯恩 - 自动洗澡器 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
4小時前
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生活 专栏
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     日本一个浴具展览中展出了一副价值约三百万港币的自动洗澡器，形状有点像一个密闭的驾驶舱，人坐进去之后，合上上盖，眼前的萤幕会播放令人心旷神怡的影像画面，可以是风景，可以是樱花。然后水流喷出来时，时缓时急，大大小小的水珠喷洒全身，不用肥皂也可以洗得干干净净，然后全身烘干，还可以焗桑拿，一切完成，全身干爽，直接穿衣即可。

     浴具公司本来是想用这台自动洗浴器来推销他们出产的花洒喷头，但没想到不少人对这台洗浴器有兴趣，于是增加产量，专门卖给高级会所。

     我对这么洗澡兴趣不大，但看到在密封舱里有萤幕播放令人静心悦目的影片，便想起去照磁力共振的恐怖经历。照磁力共振最令人－－尤其是有幽闭恐惧的人－－不安的，便是那个全白的封闭空间，人躺在里面，往往会觉得压迫窒息。如果在那个空间里可以看到一段悦目的影片，甚至只是一幅星空灿烂的图画，便可以起到松弛宁神的效果，减低封闭空间造成的不安。磁力共振机的制造商不知会不会动动脑筋。

     那个浴具展览中还有一款廉价洗澡器，只售约七万港币。这机器就是让人坐进去，四面喷出水花，洗干净烘干身子，大功告成。这是为行动不便的老人家特设的。若是人手洗澡，一个行动不便的老人家需要两个护工才能完成，但有了这架机器，只要把老人搀扶进去坐好，洗干净之后连头发都吹好了。整个过程，有点像自动洗车，效果很好。如果你嫌我这么比喻有些尴尬，那大可把自己想像成一架法拉利或者林宝坚尼，那就精神爽利了。

李纯恩

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