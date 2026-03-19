潘雄威 - 牙医的制服 | 乳齿童时

很多工作都要着制服，除了保持形象外，还可以有保护功能。空姐在机舱内穿制服能让乘客辨别，制服高雅美观还帮助航空公司提升形象。消防员穿制服主要是保护执行职务时可能遇到的各种危险。那么医生穿白袍究竟是为了形象还是保护呢？



以前我初初出道做医生仔的时候，一定是着西装打呔穿黑皮鞋，因为人人都是这样，回到医院或诊所后，脱下外套披上白袍便开工诊症。恤衫每日都会更换和清洗，但领呔就从来不洗，也不可以洗，有医学研究指出，医生的领呔充满细菌，是传播疾病的媒介！



2003年沙士期间，医护人员因为要防止受感染，工作时一定要穿着由头包到脚的保护衣，之后就一改习惯，医院再不多见着恤衫打呔穿白袍的医生，各类医护人员都分别穿上制服，亦因分辨不出医生护士及其他职系，制服上都印上职系名称，方便病人分辨。



牙科是外科，要在病人口里做手术，自然会将口水血液溅出，飞到附近的环境表面，医生护士的衣服就首当其冲，所以现时所有牙科医护人员都会换上制服，定期更换清洗，再不会看到着恤衫打呔穿白袍的医生为你治疗了。



我在医生云集的商业大厦上班，出出入入有不同科的医生，但你不易看出谁是医生谁是病人，因为他们可能是穿波鞋运动裤T恤返工，回到诊所才换上制服。



潘雄威