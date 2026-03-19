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潘雄威 - 牙医的制服 | 乳齿童时

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潘雄威
4小時前
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生活 专栏
內容

　　很多工作都要着制服，除了保持形象外，还可以有保护功能。空姐在机舱内穿制服能让乘客辨别，制服高雅美观还帮助航空公司提升形象。消防员穿制服主要是保护执行职务时可能遇到的各种危险。那么医生穿白袍究竟是为了形象还是保护呢？

　　以前我初初出道做医生仔的时候，一定是着西装打呔穿黑皮鞋，因为人人都是这样，回到医院或诊所后，脱下外套披上白袍便开工诊症。恤衫每日都会更换和清洗，但领呔就从来不洗，也不可以洗，有医学研究指出，医生的领呔充满细菌，是传播疾病的媒介！

　　2003年沙士期间，医护人员因为要防止受感染，工作时一定要穿着由头包到脚的保护衣，之后就一改习惯，医院再不多见着恤衫打呔穿白袍的医生，各类医护人员都分别穿上制服，亦因分辨不出医生护士及其他职系，制服上都印上职系名称，方便病人分辨。

　　牙科是外科，要在病人口里做手术，自然会将口水血液溅出，飞到附近的环境表面，医生护士的衣服就首当其冲，所以现时所有牙科医护人员都会换上制服，定期更换清洗，再不会看到着恤衫打呔穿白袍的医生为你治疗了。

　　我在医生云集的商业大厦上班，出出入入有不同科的医生，但你不易看出谁是医生谁是病人，因为他们可能是穿波鞋运动裤T恤返工，回到诊所才换上制服。

潘雄威

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　　很多病人一入到诊所治疗室，就说：「医生，我左边的牙很痛，帮我检查一下。」这时，我通常会问对方：「可否讲多一些细节？试试具体一点形容您的感觉。」 　　在服务行业中，有效的沟通非常重要，对客人的体验和满意度有显著影响，牙科治疗也不例外。良好的沟通不仅能帮助医生更快且准确地进行诊断，还直接影响医生与病人之间的信任。 　　与病人沟通是我在大学习医时的一个重要课题。我记得有位教授曾经说过：「
2026-03-12 02:00 HKT
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