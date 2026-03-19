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KellyChu - 旅发局度桥「色诱」环球客 创意slogan说好香港故事 | Executive日记

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KellyChu
4小時前
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生活 专栏
內容

　　身为香港人，Kelly感到自豪，香港系立足亚洲嘅国际大都会，城市面貌，五光十色，生活多姿多彩。香港旅发局嘅团队应该有同感，所以佢哋正在策展推广香港嘅全球宣传片，用上代表香港嘅事物颜色，例如「大熊猫嘅黑色同白色」、「启德体育园嘅薰衣草紫色」、「鸭灵号帆船嘅红色」，仲有讲之不尽嘅耀眼色彩，举世罕见，一定带给环球旅客一个缤纷香港之旅。

　　旅发局团队又好有心思，局方主席林建岳（Peter）同总裁刘镇汉（Anthony）（见图）话，佢哋仲度咗好多slogan，加强宣传香港，好似「只在香港 亚洲国际都会」、「一步，又一天地」、「一瞬，铭记一生」、「日常，盛事上演」、「街头，自成一戏」、「黑白，缤纷灿烂」、「寻觅，意外惊喜」、「东西，成就最好」、「世间，仅此限定」、「好戏，尚在后头」………言简意赅，又好文青，好有诗意，最重要系「说真香港故事」，也「说好香港故事」，所以Kelly俾个大like俾Peter同刘镇汉。

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