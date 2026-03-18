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张诺 - 相约启德 | 任意行

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张诺
8小時前
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生活 专栏
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　　老友从海外回港探亲，难得相聚，自然要相约行街饮茶。刚巧近日看到新闻，启德体育园获《时代》杂志选为「全球最佳胜地」，与世界百大最值得到访的目的地并列。我心想，正好带朋友亲身感受一下，这个地方为何能跻身国际胜地之列。

　　由宋皇台站出发，不久启德主场馆便映入眼帘。朋友禁不住赞叹建筑有特色，外墙铝板随着光线的变化，呈现出从金属蓝到夕阳粉的变幻色彩，确是迷人。走到南看台，整个维港在眼前展开，海风轻拂，朋友定定地望着海说：「这里真好。」

　　漫步园区，经过其他场馆、攀石墙、保龄球场，还有美食市集。朋友笑说：「像个小镇，甚么都有。」我说这里确是「城中城」，最难得是不局促，处处留白。香港最大的城市广场就在面前，水池波平如镜，路面与水面齐平，高楼与蓝天的倒映其中。

　　走到水池中央的平台，仿佛立于水中央。水池一端是步行天桥，你可以走上桥看风景，也可以坐在梯阶上放空。日落黄昏、漫天晚霞之时，坐在这里眈天望水，该是何等写意。

　　有幸已在主场馆看过国际网球赛、七人榄球赛和多场演唱会，见识了场馆的全隔音可伸缩屋顶、可调式坡度和座椅冷却系统。可惜朋友行色匆匆，无法同赏她喜爱的五月天演唱会，唯有留待她再访，到时定有更多精彩节目。

张诺

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