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小董 - 健康利是的祝福 | 轻松养生

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小董
8小時前
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生活 专栏
內容

　　圣诞节，小董送给每位病人一个很可爱的手作图案葫芦，都是笑脸的幸福样子。农历新年，每人也会收到小董送出的一份温暖祝福，健康利是一封！

　　从15年前起，开始了我的癌症专科历程后，跟病人的关系不一样了，老人家觉得能过到农历新年便是跨过了一个难关，值得高兴，于是乎小董每年就在这一个喜庆日子、乐聚天伦的时候送上最真挚的祝福，我叫他们把这封健康利是放在枕头底下，寓意年头健康到年尾，到下一年再回来取另一封的时候，才把上年的一封打开，去买自己喜欢的东西吃。

　　在今年年初十，每年也会从温哥华回来的蒋太太又出现了，这已是她第7年回来特意取这封健康利是的祝福了，可是今年的她面上挂着丝丝忧愁，小董问：「怎么了？乳癌有甚么问题吗？」她哭了：「不是我！是我的女儿，患上的癌症跟我的完全一样，医生说是基因遗传……小董，你早已是我的救命恩人，我真的希望你能飞到温哥华去看看我的女儿。她现在因为扩散到盆骨而不能行走，每天靠着吗啡来止痛，身体每况越下了。我有个不情之请，你的健康利是可否也给我女儿一封，我明天便启程回加国，立即把这封利是放到她的枕头下，希望她能与我一样大步槛过这次的劫数，可以吗？」

　　这个请求对小董来说太简单了！这晚夜阑人静的时候，我跟身边人说：「每一年我的癌症病人们从世界各地回来看我，可能是情意结，也可能是吉利的信念，来收取这份祝福，如果这一份祝福真的可以延续他们的健康，让所有疾病都能够远离的话，那么我真的不介意有这一份迷信！」7天后，我收到一个速递信件，里面有一张来回温哥华的机票，小董看着手心上的机票，很感动，眼泪不停流下！这份信任，跨越地球另一端，没有任何推却的理由！对吗？！

学贯中西的大爱中医师博士
小董

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