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黄思敏 - 孩子在学校吃甚么？ | 营爆生活

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黄思敏
8小時前
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生活 专栏
內容

　　世界衞生组织今年1月提出新的政策建议，鼓励各地建立更健康的校园食物环境，减少高糖、高盐、高饱和脂肪或含反式脂肪的食品，同时增加水果、蔬菜和全谷类食物的供应，希望从环境层面帮助孩子建立良好饮食习惯。除了食物种类，世衞亦建议学校留意食物摆放方式和定价策略，例如把水果和蔬菜放在较当眼位置，或健康食品定价较低，从而鼓励学生作出更健康选择。世衞亦建议学校制定内部政策，例如不售卖汽水、糖果等食物，以减少学生日常接触不健康食物的机会。

　　学校是孩子每天生活的重要场所，校园环境对塑造健康饮食习惯及长远健康都扮演重要角色。香港教育局亦设有学校膳食安排指引，让学生建立有关食物安全、营养、均衡饮食、个人健康及珍惜食物等方面的正确知识和态度。

　　然而在日常儿科门诊中，也有不少家长反映孩子觉得学校餐「唔啱口味」，有时孩子进食速度较慢，甚至未能吃完整份午餐，家长因而担心营养摄取不足。建议家长在每次订饭时，可与孩子一起查看餐单并共同选择，让孩子感觉「有得拣」，同时对将会吃甚么有心理准备，有助提高接受程度。

　　家长亦可为孩子准备健康小食，例如新鲜水果、手指三文治、麦饼、保鲜装牛奶或高钙低糖豆奶、包装希腊乳酪、饭团、中西式包点等。这些食物既方便携带，也能为孩子补充能量。家长亦可鼓励孩子定时饮水，例如养成每天把水樽内的水喝完的习惯，不够时自行添水。有英国家长甚至为孩子选购樽口设有「香味格」的水樽，释出淡淡果香，有不同味道供选择及更换，令孩子感官上仿佛在喝果汁。家长为鼓励孩子多喝水可说各出奇招。

　　孩子的饮食习惯是在成长过程中逐渐建立的。当学校努力改善食物环境，家长亦在日常饮食上多花心思，孩子便能慢慢培养出健康饮食模式，这也是送给孩子长远健康的一份礼物。

黄思敏

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