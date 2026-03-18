KellyChu - 15万枝彩花维港海滨绽放 中环毛绒花「Flower Market」预约爆满 | Executive日记

香港艺术三月，沉浸式艺术展览「Henderson Land × Cj Hendry Flower Market」首度登陆亚洲，由明天起至周日喺中环海滨举行，早前开放畀公众登记预约入场，免费体验，旋即引起热潮，唔够一日，所有场次额满。已经登记嘅市民，按时入场，每人可免费选取一朵毛绒花，亦可选购其他花朵，亲手组合自己嘅梦幻花束。



呢次活动将展出超过26款、15万枝由澳洲超写实艺术家Cj Hendry精心创作嘅奇趣毛绒花，从永恒经典嘅玫瑰、向日葵及百合等，到更多令人惊喜嘅花种，每一朵都带着术家独有嘅细腻质感与想像力。今次香港站仲特别加入两款限定作品：一款系为庆祝恒基兆业地产成立50周年而创作嘅绣球葱花「Henderson Flower」，另一款就系香港市花洋紫荆「Bauhinia」。



「Flower Market」系恒基成立50周年庆祝活动之一，集团希望让艺术体验不止于观赏，更成为凝聚社区、传递欢乐嘅平台。昨天，喺活动正式向公众开放前，恒基特别邀请160位儿童及长者率先参与，成为这片花海嘅首批访客。小朋友们喺花丛间穿梭，长者们捧起柔软嘅花朵，脸上绽放嘅笑容，就系这场展览最动人嘅风景。



KellyChu

昨早160位小朋友及长者率先参观Flower Market，由李徐子淇、Cj Hendry亲自接待。