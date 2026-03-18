李纯恩 - 不要想太多 | 好好过日子

前些年艺术品市场畅旺的时候，中国有许多不懂艺术的人都纷纷花钱买艺术品。这些人买艺术品并不是想学着欣赏艺术，而是为了「投资」。他们听信一些所谓了解行情的人说，某某某的作品价格会翻倍上升，便马上去买来囤货，以为执到宝，等着发达。



这天在网上看到一个小生意人，就是在那时候听传言说凡是什么美术协会成员的画，平均每年会翻一倍，他便做起了发达梦，花钱东买西买，「趁低吸纳」，前后花了一千多万人民币，专收各地美术协会成员的作品，买了一批回家存着，梦想存它十年发大达。结果到今天，那些画的现价，大概只有他进货时的一成，并且有价无市，无法脱手，他做生意等着用钱，周转不灵差点破产。



这种事情就像不懂股票的人听消息买股票，以为可以一朝发达，却常常血本无归。买艺术品本来是为了欣赏，如果买一张画不为欣赏而只等着它升值赚钱，结果往往适得其反。就像那个小生意人买画，不管画得好不好，只顾去看什么美术协会的头衔，舍本求末，一心投机，不知道在中国这种组织多如牛毛，成员水份极大，投机不成蚀本收场也合常理。



跟朋友聊天聊起这些，我说买画是赏心乐事，悦目便好。你首先要喜欢那张画，不管是谁画的，合眼缘又负担得起，即可买。至于会不会升值，以后会不会赚大钱，那是想多了。想多了太累。那么累，还没赚钱就亏了。



李纯恩