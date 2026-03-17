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李纯恩 - 愉快的两星期 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
4小時前
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生活 专栏
內容

　　历时两个星期的画展结束，完成了一件事。

　　邦瀚斯的小朋友们非常用心帮我办了这个展览，从策展到布展都创意十足，现场摆设有心思，灯光讲究，展厅的安排也贯彻最初的原意，既有画作，也有收藏，由我的画作引入到上世纪香港的黄金年代，丝丝入扣，令观展变成了一个十分愉快的过程。

　　两星期来，入场观展者近千人，其中有我的朋友，更多的是我的读者和艺术爱好者，虽然从未见面，但天天在报纸专栏中相遇，像是每日都在聊天的熟人，在画展中碰到也不陌生，有些是看了我的专栏几十年老相识了，他们似乎像老朋友那样对我了如指掌。这也是很亲切的事情。

　　画展刚开始的时候，并没有打算天天去展场，但每天都有些熟朋友没打招呼突然就来了，见我不在，就自拍一张「到此一游」照片传过来，倒好像我有些偷懒了。于是便上班一样驻守，进进出出，连办公大楼接待处的职员都混熟了。每天到了现场，兼任专职导赏员，反正可讲的故事也多，连日来新知旧雨不断，天天都好像在开派对，非常开心。

　　如此好像一眨眼工夫，两个星期就过去了。当初拍短片宣传的时候随口说在画展期间我会「猫」在邦瀚斯等你来，结果真是如此，天天猫在太古广场第六期十楼候客。久未上班，这两个星期又找回了上班的感觉。然后，画展结束，不用「返工」了，还有点不习惯，可见是多有意思的一次愉快经验。在此特别感谢各位来现场相会的朋友，多谢光临！

李纯恩

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