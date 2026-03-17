林国诚 - 丙午发祸根源 | 五里山

今年年初，就有不少读者反映身边亲友染病，比往年为多，而且患病时间长、难以痊愈。皆因丙午年五黄去到南方。今年的南方同遇太岁和五黄飞临，天心四绿生南方火，火的力量大再激发五黄廉贞这凶星。特别在九运一发不可收拾，土入火乡为紫黄毒药。



首先要把家内南方的所有红色、发热的东西，都要移除，时常检查宅内南方，有没有动土、装修等工程。如果是坐南向北，或者坐北向南的阳居，真的要做足防御工夫。总之大门、露台、大窗、房门等在南方都要小心。五黄遇火卦，会主有大型意外、急病、灾难、癌症来势急且猛。今年中年女性会更应验。南方一定要以静制动。



大门：南方大门要用灰色和门阔一样的地毯。最好在门槛上放6个铜钱。大门中央挂上一个直径10吋的铜锣。铜钱内贴上6个白玉扣，可以多挂1个铜制的九宫八卦牌。



大厅：在南方4呎高的位置挂1个直径10吋的铜锣，锣背贴上6个白玉扣。锣的前面放一铜盘盛满水。修法用的金刚铃和杵、铜制的转经轮可放在南方。最好能挂1块大九宫八卦图的铜片。



房间：在南方挂1串6个直径4吋的铜钱，但一定要多放1大杯水在前面。



因为太岁在南方，全年都不宜有任何动象，动土装修等全年皆凶。（待续）



林国诚