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李纯恩 - 机器人 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
3小時前
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生活 专栏
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　　澳门有人在店舖外面操作一个机器人，正好有个女人经过，被吓了一跳，女人大骂机器人，闹成一片，惊动了警察，把机器人押回警察局处理。网民们于是调笑说，这大概是全球第一个被捕的机器人。

　　最早看到机器人的形象，大概是电影《星球大战》里那个C-3PO，全身金黄，举动机械。现在的机器人，大致上也是这种模样，只是更难看，叫作机器人，但跟「人」的感觉相去甚远。如今机器人到处出现，常在大型场合如北京的「春晚」中表演，打功夫翻觔斗，被视为高科技演示，但就视觉效果而言，很难看，只是一群机器，跟「人」没有关系。

　　因为潮流所兴，现在隔三差五就会见到如此一群机器在表演，如果一个机器人打个后空翻可以站稳不倒，四周便掌声雷动。其实真人做到这样的事才不容易，至于机器，只要制造技术过了关也就没甚么稀奇了。机器人的发展是为了帮助人类，翻觔斗打拳的表演留给真人去做，那才真正好看，硬梆梆的机器，耍得再虎虎生风也不会顺眼。

　　既然叫作机器人，最好还是做点正常人会做的事情为好，若只会表演武术翻觔斗，跟我有甚么关系！这当然也包括机器人的外形，应该要像个有血有肉的人，而不是一副骨架。现在的所谓机器人，只是像一副副医学实验室里逃出来的骷髅骨架。前些日子我还在说等以后年纪再大一些，可以考虑买个机器人回家帮手服侍，这个大前提是机器「人」，起码看起来要像人，而非一副金属骨架吱嚓吱嚓在家里走来走去。我很同情澳门那个女人，如非身边突然出现一副骷髅骨，她至于这么吃惊大怒吗？

李纯恩

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