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冯榕榕（Ruby） - 偶像×Archive | 榕榕细语

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冯榕榕（Ruby）
2小時前
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生活 专栏
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　　疫情过后，全球经济大洗牌，奢侈品行业首当其冲，高阶旗舰店人流锐减，传统高端客户转趋谨慎，连带各大品牌年报亮红灯。Chanel、Dior、Saint Laurent、Louis Vuitton等经典品牌为保营业额各出奇谋，急图吸纳年轻世代及新兴市场顾客，透过跨界联乘、数位直播及K-pop偶像加持重塑销售版图。今季巴黎秋冬时装周，Blackpink四位成员分别坐镇Dior、Chanel、Saint Laurent及Louis Vuitton骚场，穿搭皆借品牌档案款式，隔空拼出新世代奢华版图。

　　Jisoo于Dior AW26骚以黑纱礼服配白手袋亮相，透明层次勾勒修长身形，在巴黎春光中散发纯净优雅。此Sheer黑裙源自Maria Grazia Chiuri时代工艺探索，新总监 Jonathan Anderson添入轻盈现代感，让经典重获新生。

　　Jennie穿着的是Chanel Prefall 2026变奏：薄纱针织上衣配低腰裙，配衬黑Bra及Briefs，型格又性感。网纱为CHANEL 2026 Métiers d'art工坊系列的造型，外披红色皮革长外套，内里是网眼镂空套装，将品牌经典菱格纹演绎成轻盈而略带诱惑的线条，在高雅与狂野中达成精妙和谐。

　　Rosé 3月初坐镇Saint Laurent Women Winter 2026，以鲜青色平肩连身裙震慑全场，贴身剪裁、高饱和色调完美诠释Anthony Vaccarello式冷冽浪漫。此Off-shoulder设计可追溯至Yves Saint Laurent 1970年代晚装的戏剧张力，现代解构后成为街拍杀手。

　　被誉为「LV亲生女」的Lisa在Louis Vuitton Fall 2026穿上Archive 2016奶油泡泡袖衬衫搭黑皮裤、LV腰带及Mini Chain Bag，融巴黎Chic于Edgy现代。泡泡袖源自Nicolas Ghesquière招牌，皮裤呼应近年街头奢华，其魅力爆发病毒行销效应。

　　四人造型皆掘品牌旧档：Jisoo黑纱Sheer、Jennie纱网内露、Rosé青裙戏剧、Lisa泡泡皮革。她们将历史美学活化，在社交平台洗版，每张街拍成热搜。即使非粉丝、不追时装，这周手机Feed及地铁灯箱皆难逃她们的踪影。

　　这种「偶像 × Archive」营销绝非单纯代言，而是精密的ROI（Return on Investment投资报酬率）武器：低成本复刻旧款，搭乘Blackpink全球粉丝经济，瞬间推进潮流语境，刺激线上线下销售。更厉害的是让路人变成顾客——不爱时装的人也因她们而认识品牌，进而好奇点击购买。疫情后奢侈界乱世，这一招不止救营收，更能重塑品牌认知，绝对是聪明的生意经。

冯榕榕（Ruby）

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