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冯应谦 - 出差手记：我的手部护理 | 花样男教授

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冯应谦
2小時前
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生活 专栏
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　　上海、北京出差一个星期，手部都干裂了。临上机之前，我特意去修甲，修甲后还要涂润甲油（cuticle oil）。润甲油种类非常多，像山茶油、乳木果油、荷荷巴籽油等等。涂完后指甲又恢复了光泽，也能预防干燥。指甲边的死皮也特别多，这时就需要用上专用的指甲边缘油，这类油一般比润甲油贵一点，但可以软化死皮，也有助改善倒刺问题。

　　大部分人修甲后就完事了，但我还会特别做手部护理，彻底改善手部干裂。手部护理其实很讲究品牌，我这次在北京Halo Salon选了L'Occitane系列，用的都是他们家的产品。首先用温水泡手，水里加几滴我平常爱用的L'Occitane Almond Shower Oil。大约5分钟，皮肤软化后，接着做手部磨砂。平常经常跑步，只有面和颈会记得涂防晒，手部一般都忽略了，结果不但晒黑还出斑，皮肤也变得干燥、显老。磨砂后感觉把表面的污垢和死皮都去掉了，皮肤变白净，好像重新有活力。

　　最舒服的就是手部按摩，用的也是同牌子的body oil。在北京，美容师通常都懂一点中国传统的穴位按摩，按得特别到位，前一天做gym的酸软感都消失了。最后一道工序，就像焗头发那样，用保鲜纸包住双手，再放进发热的手部按摩机，感觉就像坐在按摩椅上一样。做足两个半小时，马上要赶去机场，总算让自己的双手重新有了「见人」的能力。

冯应谦

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2026-03-06 02:00 HKT
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