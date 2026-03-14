谭纪豪 - 河内速度 | 无名指

从河内回港已几日，居然有些不舍。说「居然」，因为我几乎每年都去越南，游览时也不会刻意赶行程，时间不够下次再去便是。这次在河内，惊觉发展中城市变化之快，怕某些事物会被时代淘汰，就生了缱绻之情。若问我怕甚么，一下子又说不上来，也许不知道有甚么会被时代淹没，才最可怕。



河内的改变，从飞机降落那一刻便发现，内排机场国际航厦去年底完成扩建，据说航班闸口增加近一倍，出入境大堂当然亦扩建了。我记得第一次来时，惊讶首都国门竟如此破落，当时做落地签证，职员拿着我的护照研究半天，期间一直和旁边同事讲越南话，令人非常不安。如今内排机场已对得起首都机场的身份，尽管它只是越南第二繁忙的机场。



从海关出来我用Grab叫了辆车，没想到竟是本土品牌VinFast电动车来接。到下榻的三星酒店，接待处职员以流畅英语对话，刷新了固有印象。老城区人多路窄，行人不按交通灯号过马路是河内的老笑话，同样的繁忙街区却悄悄发生了变化，过去laid back氛围不如何时演变成一种raw energy。我在充满活力的市街步行去牛肉河粉店，几年没来它已拿下三个米芝莲贴纸，味道没变但排队的人更多了。



从老城区往旧歌剧院的方向，满街奢侈品店，一只顶级手表的售价，可能是一个越南农民一辈子都赚不到的数字。我拿港币过来以为很好花，虽仍算便宜，其实已悄悄通胀。我在游客区买点小食，店员说没零钱找赎，竟劝我用电子支付⋯⋯



我不确定这些改变是好是坏，只为某些事情即将消失而惋惜。（IG﹕@tamkeiho）



资深唱片人兼乐迷

谭纪豪