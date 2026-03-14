Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谭纪豪 - 河内速度 | 无名指

无名指
无名指
谭纪豪
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　从河内回港已几日，居然有些不舍。说「居然」，因为我几乎每年都去越南，游览时也不会刻意赶行程，时间不够下次再去便是。这次在河内，惊觉发展中城市变化之快，怕某些事物会被时代淘汰，就生了缱绻之情。若问我怕甚么，一下子又说不上来，也许不知道有甚么会被时代淹没，才最可怕。

　　河内的改变，从飞机降落那一刻便发现，内排机场国际航厦去年底完成扩建，据说航班闸口增加近一倍，出入境大堂当然亦扩建了。我记得第一次来时，惊讶首都国门竟如此破落，当时做落地签证，职员拿着我的护照研究半天，期间一直和旁边同事讲越南话，令人非常不安。如今内排机场已对得起首都机场的身份，尽管它只是越南第二繁忙的机场。

　　从海关出来我用Grab叫了辆车，没想到竟是本土品牌VinFast电动车来接。到下榻的三星酒店，接待处职员以流畅英语对话，刷新了固有印象。老城区人多路窄，行人不按交通灯号过马路是河内的老笑话，同样的繁忙街区却悄悄发生了变化，过去laid back氛围不如何时演变成一种raw energy。我在充满活力的市街步行去牛肉河粉店，几年没来它已拿下三个米芝莲贴纸，味道没变但排队的人更多了。

　　从老城区往旧歌剧院的方向，满街奢侈品店，一只顶级手表的售价，可能是一个越南农民一辈子都赚不到的数字。我拿港币过来以为很好花，虽仍算便宜，其实已悄悄通胀。我在游客区买点小食，店员说没零钱找赎，竟劝我用电子支付⋯⋯

　　我不确定这些改变是好是坏，只为某些事情即将消失而惋惜。（IG﹕@tamkeiho）

资深唱片人兼乐迷
谭纪豪

最Hit
星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺
申诉热话
9小時前
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
13小時前
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
影视圈
9小時前
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
影视圈
9小時前
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
影视圈
11小時前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
8小時前
两餸饭又赢老字号？！权发小厨极速接手鲗鱼涌生记粥面旧舖 惟街坊1原因唔睇好…
两餸饭又赢老字号？！权发小厨极速接手鲗鱼涌生记粥面旧舖 惟街坊1原因唔睇好…
饮食
11小時前
聋哑女陈美华(左)争公屋业权获判胜诉拥38%业权，女保安萧荣娟须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费。
02:17
聋哑女陈美华争公屋业权胜诉 获判拥38%业权 女保安须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费
社会
11小時前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜美军KC-135加油机伊拉克坠毁酿6死 美增派军舰赴中东｜持续更新
即时国际
2小時前
「亿万港姐冠军」挑战性感底线  镜头前除下乳垫真空上阵  上围仍极坚挺真材实料
「亿万港姐冠军」挑战性感底线  镜头前除下乳垫真空上阵  上围仍极坚挺真材实料
影视圈
15小時前
更多文章
谭纪豪 - 河内美食探索 | 无名指
　　在河内内排机场往市区的路上，我翻开刚盖过章的护照，才知这已是两年来第三次来越南。很多香港人对泰国情有独钟，我却偏爱越南，喜欢她的天然风光，也对其历史人文颇感兴趣。 　　在认识越南的过程中，我发现自己对北部和中部地区的喜爱远高于南部，并怀疑是我作为广东人与古南越国人的共振，毕竟2000年前番禺曾是南越国首都，而现在越南南部地区要到17至18世纪（明末清初）才陆续纳入其版图。 　　另一
2026-03-07 02:00 HKT
无名指