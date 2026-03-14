李纯恩 - 骗到英国去了 | 好好过日子

中国驻英国大使馆提醒在英国的中国公民，要小心提防冒充香港廉政公署的电讯诈骗。



这类诈骗以往只会在香港进行，因为只有香港人才知道廉政公署的咖啡不好喝，出了香港境，过了罗湖关，ICAC就是港产片里的故事了。由此可见，一定是这类诈骗招数在香港的业绩日差，退而求其次，转去英国运作了。



在英国进行这类诈骗，目标应该也是以居英香港人为主，因为只有他们才有对廉署根深柢固的印象，换个大陆同胞，则要说他们熟悉的「中纪委」、「反贪局」之类的才有效。「香港廉政公署」，他们太陌生。



以此推断，既然中国驻美大使馆发得警告，那说明已有不少人中招，中招的大概又多为香港人。香港人敬畏老廉，尤其是做过些心虚的事情，突然接到廉署电话，以为「犯我廉署者，虽远必诛！」杀到英伦来了！心中一慌，便上当受骗了。受骗的还不会是老华侨，一定是去了英国不久的准华侨，在他们的心里，「香港廉政公署」余威尚在。



自从在柬埔寨和缅甸打掉好几个诈骗集团老窝之后，在香港收到诈骗电话的机率已大大下降了，以为从此太平，不料他们转移阵地，游击战打到英国去了。在柬埔寨和缅甸捣破的诈骗地点里，有许多伪装的场景，比如「上海市公安局」、「北京市纪委」等，招牌和室内装饰都仿真了在视频上展示给受骗者看，以收震慑之效。如今，他们的布景组可能又有新工作，「香港廉政公署」ICAC的景搭起来。不知行动时，是讲广东话，还是普通话。



李纯恩