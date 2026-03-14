Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 骗到英国去了 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　中国驻英国大使馆提醒在英国的中国公民，要小心提防冒充香港廉政公署的电讯诈骗。

　　这类诈骗以往只会在香港进行，因为只有香港人才知道廉政公署的咖啡不好喝，出了香港境，过了罗湖关，ICAC就是港产片里的故事了。由此可见，一定是这类诈骗招数在香港的业绩日差，退而求其次，转去英国运作了。

　　在英国进行这类诈骗，目标应该也是以居英香港人为主，因为只有他们才有对廉署根深柢固的印象，换个大陆同胞，则要说他们熟悉的「中纪委」、「反贪局」之类的才有效。「香港廉政公署」，他们太陌生。

　　以此推断，既然中国驻美大使馆发得警告，那说明已有不少人中招，中招的大概又多为香港人。香港人敬畏老廉，尤其是做过些心虚的事情，突然接到廉署电话，以为「犯我廉署者，虽远必诛！」杀到英伦来了！心中一慌，便上当受骗了。受骗的还不会是老华侨，一定是去了英国不久的准华侨，在他们的心里，「香港廉政公署」余威尚在。

　　自从在柬埔寨和缅甸打掉好几个诈骗集团老窝之后，在香港收到诈骗电话的机率已大大下降了，以为从此太平，不料他们转移阵地，游击战打到英国去了。在柬埔寨和缅甸捣破的诈骗地点里，有许多伪装的场景，比如「上海市公安局」、「北京市纪委」等，招牌和室内装饰都仿真了在视频上展示给受骗者看，以收震慑之效。如今，他们的布景组可能又有新工作，「香港廉政公署」ICAC的景搭起来。不知行动时，是讲广东话，还是普通话。

李纯恩

最Hit
星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺
申诉热话
9小時前
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
13小時前
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
影视圈
9小時前
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
影视圈
9小時前
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
影视圈
11小時前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
8小時前
两餸饭又赢老字号？！权发小厨极速接手鲗鱼涌生记粥面旧舖 惟街坊1原因唔睇好…
两餸饭又赢老字号？！权发小厨极速接手鲗鱼涌生记粥面旧舖 惟街坊1原因唔睇好…
饮食
11小時前
聋哑女陈美华(左)争公屋业权获判胜诉拥38%业权，女保安萧荣娟须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费。
02:17
聋哑女陈美华争公屋业权胜诉 获判拥38%业权 女保安须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费
社会
11小時前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜美军KC-135加油机伊拉克坠毁酿6死 美增派军舰赴中东｜持续更新
即时国际
2小時前
「亿万港姐冠军」挑战性感底线  镜头前除下乳垫真空上阵  上围仍极坚挺真材实料
「亿万港姐冠军」挑战性感底线  镜头前除下乳垫真空上阵  上围仍极坚挺真材实料
影视圈
15小時前
更多文章
李纯恩 - 还算好 | 好好过日子
　　这天去油站加油，汽油在不知不觉间已经升到三十二元一公升，油站职员说近来油价天天往上涨，过些日子可能更贵。航空公司也宣布增加机票的燃油附加费，出去旅行的开销也因此上涨。所以不要说中东战争远在万里之外不关你事，才打了几天，影响就临到我们头上来了。 　　这些天看新闻，中东战事每天都占去一半篇幅，这便也成了日常话题，茶余饭后，少不免也说说战事，少不免也上了网上AI假新闻的当，都是隔岸观火，直至到
2026-03-13 02:00 HKT
好好过日子