杨立门 - 慢活中山 | 慢活时代

我以前回祖籍中山探亲玩乐，大多选择从中港城码头乘渡轮直航中山港，觉得比坐大巴舒适一些，唯一短处是中山港位处东北角，到市中心区的石岐要坐接驳巴士走好一段路。近年大湾区内交通网络飞速发展，到中山的途径增加了不少，不但可用港珠澳大桥直接开车去，还可从广州南站乘城际铁路，去年更开通了深圳到中山的跨江大桥，所以渡轮的客量已不复往日。



最近一个周日往中山一间医院做全身检查，选择了乘渡轮怀旧一下。尖沙咀这边的设施如旧，只是人流稀疏，但想不到中山港竟有一座簇新的码头，光洁亮丽，到埗后有免费且舒适的小巴接驳到中山各处。中山人懂得掌握生活节奏，做事从容不逼，却不失效率。我去的那家叫陈星海中西医结合医院，属于「三甲」级别，水平不比香港的私家医院差，但价钱却比香港低一大截，长者看病还可用香港的医疗券（但体检不适用）。一个香港人可能看不惯的分别是，他们一到正午用膳时间便关灯，一时半又准时重开，很切合中山人的性格。



中山人的确十分重视饮食。我们坐下午四时的渡轮返港，接近五时，赫然见到两名服务员在船上的小厨房开锅弄饭，炒菜的香气溢满船舱！放在世界任何地方，这可算是个奇景，亦不太合乎服务原则，但想到员工可能要赶为下一班船作准备，没有足够放饭时间，也是情有可原。民以食为天，尤其在中山。



前资深公务员

现任时事评论员

音乐人

杨立门