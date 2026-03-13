黄诗诗 - 50大厨推介 「香港好味」餐厅 | 诗诗酒乐园

近日如果你有留意广告，可能是社交媒体、电视或地铁大型海报等，会见到有一班好有型的厨师在香港夜景前合照，并在广告上方写住「香港好味」。这是由香港旅游发展局联同中华厨艺学院，特别邀请超过50位名厨推荐全城250间精选餐厅，从街角大排档的镬气小炒，到米芝莲星级餐厅，走匀十八区，香港宛如一幅灿烂的「好味」拼图，推出「香港好味」名厨精选美食指南，让旅客可以「行到边，食到边」！不要说是旅客，就连我这个本地人都好想跟住各位名厨去揾食！



例如中西区由两位一星米芝莲大厨推介，包括李文星师傅（「卅二公馆」）及黄永强师傅（「文华厅」），推介了26间餐厅，包括有三星米芝莲餐厅「Amber」、历史悠久的「陆羽茶室」及「蛇王芬」等，各具特色。另外，湾仔区由三位名厨推介，包括黄隆滔师傅（「富临饭店」）、洪家种师傅（「生记饭店」）及林云辉师傅（马会中餐总厨），推介了25间餐厅，由三星米芝莲「富临饭店」至「华姐清汤腩」，从米芝莲到街头美食都有，十分多元化！香港真的有太多美食，由大厨推介，更具信心。既可自己跟住大厨揾食，又可介绍给外国来港的朋友，大家都去以下网址探索一下！



https://tastehk.discoverhongkong.com/zh-hk



葡萄酒及烈酒作家

酒评人及电视节目主持

黄诗诗