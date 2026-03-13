胡慧冲 - Amazing Thailand | 笔泰冲动

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧冲
21分鐘前
生活 专栏
    Amazing Thailand，又系amazing Thailand！莫非又讲泰国的旅游新事物？非也！今次系讲一个好奇怪嘅现象，泰国其实系一个好惹火嘅国家，尽管有好多人好钟意嚟泰国玩，好多人觉得呢个系一个微笑之国，亦都喺唔同嘅投票之中，泰国甚至乎曼谷都得到好玩安全城市这些美誉，但偏偏亦都有好多人好唔钟意呢个地方，喺网上随时见到好多人攻击呢个国家，话佢点衰点衰！

    咁确实泰国唔似香港系国际金融城市，唔似香港朋友饱受良好教育又友善，泰国确实系有佢不足之处……但正如我经常所讲，世界各地都有好人同坏人，泰国系有坏人，系有偷呃拐骗，系有枪击凶杀，但世界上边个国家冇呢？英国美国日本香港都会有发生，只不过比例系多定少。又或者网上总会有一啲Hater，可能佢根本冇去过泰国，亦都唔识得呢个地方，但就不断攻击闹闹闹，所以对泰国嘅印象其实都几极端，有人钟意亦有人唔钟意。

    近日喺社交媒体都见到人问泰国安唔安全……见到呢啲嘅问题都唔知点答好，我唔能够讲话100%安全，但基本上亦唔系想像中咁差。老实讲如果个国家系咁危险嘅话，全世界都会发出旅游警告，而且亦都唔会有咁多人冒险去旅行。遇到呢啲问题我都会话，不如咁啦，你去社交媒体问吓啲居泰港人啦，唔使成日问我一个，佢哋冇必要夹硬唱好泰国，佢哋住咗喺度咁耐，如果咁危险一早走咗啦，你问吓佢哋就会知道实际情况！其实归根究底，系咪因为泰国曾经做咗一啲嘢令人反感呢？每每一有一些小问题就会有朋友放大，唯恐天下不乱，令大家都惊震，究竟系泰国本身有问题定我哋有问题？还是世界有问题呢？

